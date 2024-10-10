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Насувається похолодання — в Укргідрометцентрі збентежили погодою на завтра

10 жовтня 2024 17:22
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на завтра 11 жовтня від Укргідрометцентру
Люди гуляють вулицями Києва. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Світлана Силенко - Редактор

У п'ятницю, 11 жовтня, в Україні очікується мінлива хмарність. Стовпчики термометрів підіймуться до +26 °С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 11 жовтня 

У західних регіонах, а також у Житомирській та Вінницькій областях, пройдуть дощі. На решті території країни опадів не передбачається.

Вітер буде південно-східний, з переходом у західних областях на північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +9...+14 °C, на узбережжі морів вона може досягати +17 °C. У східних областях прогнозується температура в межах +5...+10 °C.

Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +18...+23 °C, на півдні країни очікується до +26 °C, тоді як у західних областях температура становитиме +13...+18 °C.

Погода в Україні 11 жовтня
Прогноз погоди в Україні на 11 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві 11 жовтня

11 жовтня Київщина відзначиться мінливою хмарністю без опадів. За прогнозами синоптиків, вітер буде дути з південного сходу зі швидкістю 5-10 м/с.

Температурні показники вночі коливатимуться в межах +9...+14 °C, тоді як вдень повітря прогріється до +18...+23 °C. У столиці температура вночі становитиме +12...+14 °C, а вдень очікується близько +20 °C.

Погода в Києві 11 жовтня
Прогноз погоди в Україні на 11 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

В Україну прийде похолодання

Наприкінці цього тижня на Україну очікує різке похолодання, а також можливі перші заморозки. Як зазначила синоптик Наталія Птуха, тепла погода ще затримається до п’ятниці, коли стовпчики термометрів показуватимуть від +20 °C до +25 °C. Проте вже на вихідних ситуація зміниться.

"Але вже з заходу починає рух атмосферний фронт, він принесе дощі, які за вихідні дійдуть до півдня. Слідом за ним буде рух холодного повітря. Очікуємо, що вже в неділю по західних областях будуть заморозки", — пояснила синоптик.

Раніше синоптик Наталка Діденко зазначила, що у п'ятницю, 11 жовтня, погода різко зіпсується — очікуються похолодання та дощі. Атмосферний фронт накриє спочатку західні області країни та поступово пошириться на всю територію.

Також синоптики спрогнозували, якою приблизно буде зима у 2024-2025 році та чи готуватися українцям до морозних сніжних днів. 

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