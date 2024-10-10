Прогноз погоды в Украине на завтра 11 октября от Укргидрометцентра.

Люди гуляют по улицам Киева. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В пятницу, 11 октября, в Украине ожидается переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до +26 °С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 11 октября

В западных регионах, а также в Житомирской и Винницкой областях пройдут дожди. На остальной территории страны осадков не предполагается.

Ветер будет юго-восточный, с переходом в западных областях на северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +9...+14 °C, на побережье морей она может достигать +17 °C. В восточных областях прогнозируется температура в пределах +5…+10 °C.

Днем столбики термометров поднимутся до +18...+23 °C, на юге страны ожидается до +26 °C, в то время как в западных областях температура будет +13...+18 °C.

Прогноз погоды в Украине на 11 октября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 11 октября

11 октября Киевщина отметится переменной облачностью без осадков. По прогнозам синоптиков, ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 5-10 м/с.

Температурные показатели ночью будут колебаться в пределах +9...+14 °C, тогда как днем воздух прогреется до +18...+23 °C. В столице температура ночью будет +12...+14 °C, а днем ожидается около +20 °C.

Прогноз погоды в Украине на 11 октября. Фото: Укргидрометцентр

В Украину придет похолодание

В конце этой недели Украину ожидает резкое похолодание, а также возможны первые заморозки. Как отметила синоптик Наталья Птуха, теплая погода еще задержится до пятницы, когда столбики термометров будут показывать от +20 до +25 °C. Однако уже в выходные ситуация изменится.

"Но уже с запада начинает движение атмосферный фронт, он принесет дожди, которые в выходные дойдут до юга. Следом за ним будет движение холодного воздуха. Ожидаем, что уже в воскресенье по западным областям будут заморозки", — пояснила синоптик.

Ранее синоптик Наталья Диденко отметила, что в пятницу, 11 октября, погода резко испортится — ожидаются похолодания и дожди. Атмосферный фронт накроет сначала западные области страны и постепенно распространится по всей территории.

Также синоптики спрогнозировали, какой будет зима в 2024-2025 году и готовиться ли украинцам к морозным снежным дням.