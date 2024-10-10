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Погода зіпсується — синоптик Діденко попереджає про сильне похолодання

10 жовтня 2024 13:06
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди в Україні на завтра, 11 жовтня, від Наталки Діденко
Прохолодна погода. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

В Україні у п'ятницю, 11 жовтня, погода різко зіпсується — очікуються похолодання та дощі. Атмосферний фронт накриє спочатку західні області країни та поступово пошириться на всю територію.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко

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Прогноз погоди на 11 жовтня від Наталки Діденко

В Україні у п'ятницю, 11 жовтня, вдень дощі та похолодання накриють західні регіони України. Ввечері негода дістанеться Житомирщини, Вінниччини, Київщини та західних районів Черкащини. Решта областей матимуть суху, теплу погоду. Зокрема, найтепліше буде на півдні та у центральних областях України — там вдень стовпчики термометра показуватимуть +20...25 °С. На сході України повітря прогріється до +20...+23 °С, а найхолодніше буде на півночі — +19...+21 °С.

погода карта
Карта атмосферних фронтів. Фото: Wetterpade

А от у західних областях у п'ятницю температура повітря знизиться до +12...+16 °С, проте трохи тепліше у Чернівецькій області та Хмельниччині, де буде до +19 градусів.

Тим часом у столиці 11 жовтня впродовж дня буде суха погода, але увечері атмосферний фронт принесе невеликі опади, які вже 12 жовтня значно посиляться. 

Погода на вихідні, 12 та 13 жовтня

Наталка Діденко попередила, що вдень у суботу у Києві різко похолоднішає. Температура повітря становитиме не більше +11...+12 °С вдень. 

В неділю, 13 жовтня атмосферний фронт пройде всією територією України і принесе похолодання в усі області. 

У неділю, 13-го жовтня, атмосферний фронт пройде всю територію України, і тому холодне повітря поступово охопить всі наші області.

Нагадаємо, на Сонці сьогодні зафіксували один найпотужніший спалах — відомо, чи очікувати через це у четвер магнітних бур

Також синоптики спрогнозували, якою приблизно буде зима у 2024-2025 році та чи готуватися українцям до морозних сніжних днів. 

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