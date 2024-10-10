Прогноз магнітних бур 10 жовтня для метеозалежних

Чоловік страждає від головного болю. Фото: Pexels

На Сонці зафіксували п'ять спалахів, серед яких один належить до класу найпотужніших. Попри це у четвер, 10 жовтня, на Землі не прогнозують суттєвих магнітних бур.

Про це повідомляє Meteoprog.

Читайте також:

Магнітні бурі 10 жовтня

За повідомленням фахівців, впродовж останніх 24 годин сонячна активність була помірною. За добу було чотири спалахи класу С та один спалах класу Х1,2. Зазначимо, що спалахи класу Х є найпотужнішими, які трапляються доволі рідко.

Коли вони спрямовані на Землю, то здатні викликати тривалі радіаційні бурі, пошкодити супутники, системи зв'язку та наземні технології. Крім того, вони можуть спричинити серйозний або екстремальний геомагнітний шторм на Землі рівня G4 або G5. Знакова особливість таких спалахів — полярне сяйво у небі.

Попри це, цей потужний спалах омине Землю та не змінить геомагнітного поля.

Вплив магнітних бур на самопочуття. Фото: Pexels

Сонячна активність на 10 жовтня:

Можливість малого геомагнітного шторму – 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу – 75%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу – 30%

Кількість сонячних плям – 81.

Як розпізнати вплив магнітних бур на здоров'я

Важливо, що магнітні бурі здатні погіршувати здоров'я та самопочуття людей. Саме попередження про магнітні бурі допомагають метеозалежним та людям із хронічними хворобами вберегтися від їх негативних наслідків або ж мінімізувати їх.

Зазвичай при магнітних бурях люди можуть відчувати такі симптоми:

погіршення сну;

запаморочення;

біль у суглобах;

підвищення чи зниження артеріального тиску;

загострення хронічних захворювань;

апатія;

тривожність;

дратівливість;

різка зміна настрою;

головний біль.

Як полегшити своє самопочуття під час магнітних бур

Щоб мінімізувати негативний вплив магнітних бур на своє здоров'я фахівці радять дотримуватися здорового способу життя. Нормалізуйте свій графік сну та спіть щонайменше 7-8 годин. Збалансуйте раціон, доповніть його фруктами та овочами, обмежте солену та жирну їжу, алкоголь, кофеїн та нікотин. Намагайтеся проводити більше часу на відкритому повітрі, отримуйте позитивні емоції та уникайте справ, які вимагають багато сил чи психоемоційного навантаження.

Нагадаємо, фахівці оприлюднили календар магнітних бур на жовтень — Сонце принесе чимало неприємних сюрпризів метеозалежним впродовж місяця.

Також синоптики розповіли якою буде цьогорічна зима та чи варто українцям готуватися до сніжної й морозної пори.