Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Метео arrow На Солнце зафиксировали самую мощную вспышку — прогноз магнитных бурь на сегодня arrow

На Солнце зафиксировали самую мощную вспышку — прогноз магнитных бурь на сегодня

10 октября 2024 11:23
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз магнитных бурь 10 октября для метеозависимых
Мужчина страдает от головных болей. Фото: Pexels
Светлана Силенко - Редактор

На Солнце зафиксировали пять вспышек, среди которых одна относится к классу самых мощных. Несмотря на это, в четверг, 10 октября, на Земле не прогнозируют существенных магнитных бурь.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 10 октября

По сообщению специалистов, за последние 24 часа солнечная активность была умеренной. За сутки было четыре вспышки класса С и одна вспышка класса Х1,2. Отметим, что вспышки класса Х являются самыми мощными, которые встречаются довольно редко.

Когда они направлены на Землю, способны вызвать длительные радиационные бури, повредить спутники, системы связи и наземные технологии. Кроме того, они могут вызвать серьезный или экстремальный геомагнитный шторм на Земле уровня G4 или G5. Знаковая особенность таких вспышек – полярное сияние в небе.

Несмотря на это, эта мощная вспышка обойдет Землю и не изменит геомагнитного поля.

магнитные бури 10 октября прогноз
Воздействие магнитных бурь на самочувствие. Фото: Pexels

Солнечная активность на 10 октября:

  • Возможность малого геомагнитного шторма – 5%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 75%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 30%
  • Количество солнечных пятен – 81.

Как распознать влияние магнитных бурь на здоровье

Важно, что магнитные бури способны усугублять здоровье и самочувствие людей. Именно предупреждения о магнитных бурях помогают метеозависимым и людям с хроническими болезнями уберечься от их негативных последствий или минимизировать их.

Обычно при магнитных бурях люди могут испытывать следующие симптомы:

  • ухудшение сна;
  • головокружение;
  • боль в суставах;
  • повышение или понижение артериального давления;
  • обострение хронических заболеваний;
  • апатия;
  • тревожность;
  • раздражительность;
  • резкое изменение настроения;
  • головные боли.

Как облегчить свое самочувствие во время магнитных бурь

Чтобы минимизировать негативное влияние магнитных бурь на свое здоровье специалисты советуют придерживаться здорового образа жизни. Нормализуйте свой график сна и спите не менее 7-8 часов. Сбалансируйте рацион, дополните его фруктами и овощами, ограничьте соленую и жирную пищу, алкоголь, кофеин и никотин. Старайтесь проводить больше времени на открытом воздухе, получайте положительные эмоции и избегайте дел, требующих много сил или психоэмоциональной нагрузки.

Напомним, специалисты обнародовали календарь магнитных бурь на октябрь — Солнце принесет немало неприятных сюрпризов метеозависимым в течение месяца.

Также синоптики рассказали какой будет нынешняя зима и стоит ли украинцам готовиться к снежной и морозной поре.

космос Солнце магнитные бури прогнозы плохое самочувствие

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:39 Простоял полтора года — из центра Одессы таинственно исчез памятный знак

11:37 В Украине пенсии будут выплачивать по-новому — что изменится

11:32 Новый проект "Хроники силы" от Бадоева и Навроцкой — фоторепортаж Новини.LIVE

11:29 Чего ждут США от операции ВСУ в Курской области, — Bloomberg

11:28 Остановка огня вдоль линии фронта — в ОП прокомментировали статью СМИ

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

11:23 На Солнце зафиксировали самую мощную вспышку — прогноз магнитных бурь на сегодня

11:07 В Одессе из-за дуйки годовалая девочка попала в больницу — пожар ликвидировали

11:03 В Верховной Раде определились повысят ли налоги военным

11:00 Соцпомощь в 6,4 тыс. грн — кто имеет право на такую выплату в октябре

10:59 С 10 октября некоторым украинцам грозят штрафы на 7,25 тысячи — что нужно знать

11:39 Простоял полтора года — из центра Одессы таинственно исчез памятный знак

11:37 В Украине пенсии будут выплачивать по-новому — что изменится

11:32 Новый проект "Хроники силы" от Бадоева и Навроцкой — фоторепортаж Новини.LIVE

11:29 Чего ждут США от операции ВСУ в Курской области, — Bloomberg

11:28 Остановка огня вдоль линии фронта — в ОП прокомментировали статью СМИ

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

11:23 На Солнце зафиксировали самую мощную вспышку — прогноз магнитных бурь на сегодня

11:07 В Одессе из-за дуйки годовалая девочка попала в больницу — пожар ликвидировали

11:03 В Верховной Раде определились повысят ли налоги военным

11:00 Соцпомощь в 6,4 тыс. грн — кто имеет право на такую выплату в октябре

10:59 С 10 октября некоторым украинцам грозят штрафы на 7,25 тысячи — что нужно знать

18:39 Бизнес на уклонистах — одесситы рассказали, что делать с врачами-коррупционерами

06:40 Цены на медь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

06:11 Найдены списки уклонистов — что грозит тем, кто платил врачам за диагнозы

8 октября 2024

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

06:30 Рост стоимости зерновых продолжается — сколько стоит подсолнечник в октябре

Эксклюзив

06:22 Трамп вернулся в Батлер — как это было и что думают его избиратели об Украине

7 октября 2024

14:32 Мы должны быть услышаны — одесситы снова вышли на митинг против сноса Пушкина

5 октября 2024

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

4 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Спасенные от войны — состояние животных в одесском зоопарке сегодня

Text

10:20 Что влияет на наказание за СОЧ — комментарий военного юриста

Text

10:09 Военный юрист объяснил, как командиры причастны к СОЧ бойцов

Text

08:00 Зима без блекаутов и пауза в бронировании работников предприятий — эфир Ранок.LIVE

9 октября 2024
Text

21:28 Военный ВСУ объяснил тактику оккупантов в Курской области

Text

17:50 Буданов в Волчанске и визит Зеленского в Хорватию — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Запрет мобилизации до 25 лет и возвращение украинцев домой — эфир День.LIVE

Text

12:58 Нардеп заявил, что Европа закупила у России энергоресурсов на 700 млрд долларов

Text

12:17 Нардеп назвал причины, по которым военные идут в СОЧ

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

Text

11:57 Горячая фаза войны осенью не закончится — нардеп назвал причину

Text

08:57 Ауслендер рассказал, какие варианты ответа Ирану рассматривает Израиль.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

27 сентября 2024

20:40 Ошибаются 55% водителей — кто кого должен пропустить на перекрестке

3 октября 2024
Новость с видео

12:49 Через три года после смерти — на могиле Чапкиса установили памятник

27 сентября 2024

20:36В Киеве неизвестные в балаклавах захватили ТРЦ Sky Moll

2 октября 2024

23:56 Пенсии участникам боевых действий — какой принцип начисления