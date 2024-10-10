Прогноз магнитных бурь 10 октября для метеозависимых

На Солнце зафиксировали самую мощную вспышку — прогноз магнитных бурь на сегодня
На Солнце зафиксировали пять вспышек, среди которых одна относится к классу самых мощных. Несмотря на это, в четверг, 10 октября, на Земле не прогнозируют существенных магнитных бурь.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 10 октября
По сообщению специалистов, за последние 24 часа солнечная активность была умеренной. За сутки было четыре вспышки класса С и одна вспышка класса Х1,2. Отметим, что вспышки класса Х являются самыми мощными, которые встречаются довольно редко.
Когда они направлены на Землю, способны вызвать длительные радиационные бури, повредить спутники, системы связи и наземные технологии. Кроме того, они могут вызвать серьезный или экстремальный геомагнитный шторм на Земле уровня G4 или G5. Знаковая особенность таких вспышек – полярное сияние в небе.
Несмотря на это, эта мощная вспышка обойдет Землю и не изменит геомагнитного поля.
Солнечная активность на 10 октября:
- Возможность малого геомагнитного шторма – 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 75%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 30%
- Количество солнечных пятен – 81.
Как распознать влияние магнитных бурь на здоровье
Важно, что магнитные бури способны усугублять здоровье и самочувствие людей. Именно предупреждения о магнитных бурях помогают метеозависимым и людям с хроническими болезнями уберечься от их негативных последствий или минимизировать их.
Обычно при магнитных бурях люди могут испытывать следующие симптомы:
- ухудшение сна;
- головокружение;
- боль в суставах;
- повышение или понижение артериального давления;
- обострение хронических заболеваний;
- апатия;
- тревожность;
- раздражительность;
- резкое изменение настроения;
- головные боли.
Как облегчить свое самочувствие во время магнитных бурь
Чтобы минимизировать негативное влияние магнитных бурь на свое здоровье специалисты советуют придерживаться здорового образа жизни. Нормализуйте свой график сна и спите не менее 7-8 часов. Сбалансируйте рацион, дополните его фруктами и овощами, ограничьте соленую и жирную пищу, алкоголь, кофеин и никотин. Старайтесь проводить больше времени на открытом воздухе, получайте положительные эмоции и избегайте дел, требующих много сил или психоэмоциональной нагрузки.
Напомним, специалисты обнародовали календарь магнитных бурь на октябрь — Солнце принесет немало неприятных сюрпризов метеозависимым в течение месяца.
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