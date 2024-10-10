Прогноз магнитных бурь 10 октября для метеозависимых

Мужчина страдает от головных болей. Фото: Pexels

На Солнце зафиксировали пять вспышек, среди которых одна относится к классу самых мощных. Несмотря на это, в четверг, 10 октября, на Земле не прогнозируют существенных магнитных бурь.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 10 октября

По сообщению специалистов, за последние 24 часа солнечная активность была умеренной. За сутки было четыре вспышки класса С и одна вспышка класса Х1,2. Отметим, что вспышки класса Х являются самыми мощными, которые встречаются довольно редко.

Когда они направлены на Землю, способны вызвать длительные радиационные бури, повредить спутники, системы связи и наземные технологии. Кроме того, они могут вызвать серьезный или экстремальный геомагнитный шторм на Земле уровня G4 или G5. Знаковая особенность таких вспышек – полярное сияние в небе.

Несмотря на это, эта мощная вспышка обойдет Землю и не изменит геомагнитного поля.

Воздействие магнитных бурь на самочувствие. Фото: Pexels

Солнечная активность на 10 октября:

Возможность малого геомагнитного шторма – 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 75%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 30%

Количество солнечных пятен – 81.

Как распознать влияние магнитных бурь на здоровье

Важно, что магнитные бури способны усугублять здоровье и самочувствие людей. Именно предупреждения о магнитных бурях помогают метеозависимым и людям с хроническими болезнями уберечься от их негативных последствий или минимизировать их.

Обычно при магнитных бурях люди могут испытывать следующие симптомы:

ухудшение сна;

головокружение;

боль в суставах;

повышение или понижение артериального давления;

обострение хронических заболеваний;

апатия;

тревожность;

раздражительность;

резкое изменение настроения;

головные боли.

Как облегчить свое самочувствие во время магнитных бурь

Чтобы минимизировать негативное влияние магнитных бурь на свое здоровье специалисты советуют придерживаться здорового образа жизни. Нормализуйте свой график сна и спите не менее 7-8 часов. Сбалансируйте рацион, дополните его фруктами и овощами, ограничьте соленую и жирную пищу, алкоголь, кофеин и никотин. Старайтесь проводить больше времени на открытом воздухе, получайте положительные эмоции и избегайте дел, требующих много сил или психоэмоциональной нагрузки.

Напомним, специалисты обнародовали календарь магнитных бурь на октябрь — Солнце принесет немало неприятных сюрпризов метеозависимым в течение месяца.

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