Зима 2024 року не буде суворою, проте заморозки будуть

Зима у Львові. Фото ілюстративне: Варто — Галицькі новини

Ззідно з прогнозом погоди, в Україні цьогорічна зима не буде надто суворою. У ній траплятимуться холодні періоди, до яких варто бути готовими, проте теплих буде більше.

Про це заявила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха під час брифінгу.

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"Про зиму, на жаль, поки говорити зарано. Поки ми можемо говорити лише про тенденції осені", — наголосила вона.

Однак, за словами Птухи, попередньо можна спрогнозувати, що зима не буде суворою. Протягом трьох місяців буде більше теплих днів, ніж холодних.

"Ми не виключаємо можливостей, і вони, звісно, можуть бути — це затоки холоду, затоки арктичного повітря. Просто їхня тривалість, сподіваємося, з огляду на останні місяці, що все ж таки в цьому році зима буде не суворою, а більш м'якою", — наголосила синоптикиня Укргідрометцентру.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталія Птуха розповіла, в Україну "бабине літо" прийде протягом наступних трьох днів. Температура повітря підніметься до +24 °C.

Окрім того, за даними синоптиків, цього жовтня в Україні температура повітря буде вищою за кліматичну норму. При цьому місячна кількість опадів відповідатиме нормі.