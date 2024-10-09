Зима 2024 року не буде суворою, проте заморозки будуть

Якою погодою здивує українців зима цього року — синоптики дали прогноз
Ззідно з прогнозом погоди, в Україні цьогорічна зима не буде надто суворою. У ній траплятимуться холодні періоди, до яких варто бути готовими, проте теплих буде більше.
Про це заявила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха під час брифінгу.
Якою буде зима цього року
"Про зиму, на жаль, поки говорити зарано. Поки ми можемо говорити лише про тенденції осені", — наголосила вона.
Однак, за словами Птухи, попередньо можна спрогнозувати, що зима не буде суворою. Протягом трьох місяців буде більше теплих днів, ніж холодних.
"Ми не виключаємо можливостей, і вони, звісно, можуть бути — це затоки холоду, затоки арктичного повітря. Просто їхня тривалість, сподіваємося, з огляду на останні місяці, що все ж таки в цьому році зима буде не суворою, а більш м'якою", — наголосила синоптикиня Укргідрометцентру.
Нагадаємо, раніше синоптик Наталія Птуха розповіла, в Україну "бабине літо" прийде протягом наступних трьох днів. Температура повітря підніметься до +24 °C.
Окрім того, за даними синоптиків, цього жовтня в Україні температура повітря буде вищою за кліматичну норму. При цьому місячна кількість опадів відповідатиме нормі.
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