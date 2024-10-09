Зима 2024 не будет суровой, однако заморозки будут

Зима во Львове. Фото иллюстративное: Варто — Галицькі новини

Согласно прогнозу погоды, в Украине нынешняя зима не будет слишком суровой. В ней будут встречаться холодные периоды, к которым следует быть готовыми, однако теплых будет больше.

Об этом заявила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха во время брифинга.

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"О зиме, к сожалению, пока говорить рано. Пока мы можем говорить только о тенденциях осени", — подчеркнула она.

Однако, по словам Птухи, предварительно можно спрогнозировать, что зима не будет суровой. В течение трех месяцев будет больше теплых дней, чем холодных.

"Мы не исключаем возможностей, и они, конечно, могут быть — это заливы холода, заливы арктического воздуха. Просто их продолжительность, надеемся, учитывая последние месяцы, что все же в этом году зима будет не суровой, а более мягкой", — подчеркнула синоптик Укргидрометцентра.

Напомним, ранее синоптик Наталья Птуха рассказала, в Украину "бабье лето" придет в течение следующих трех дней. Температура воздуха поднимется до +24 °C.

Кроме того, по данным синоптиков, в октябре в Украине температура воздуха будет выше климатической нормы. При этом месячное количество осадков будет соответствовать норме.