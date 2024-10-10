Прогноз погоды в Украине на завтра 11 октября от Наталки Диденко

Прохладная погода. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине в пятницу, 11 октября, погода резко испортится – ожидаются похолодание и дожди. Атмосферный фронт накроет сначала западные области страны и постепенно распространится по всей территории.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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В Украине в пятницу, 11 октября, днем дожди и холода накроют западные регионы Украины. Вечером непогода достанется до Житомирщины, Винницкой области, Киевщины и западных районов Черкащины. Остальные области будут иметь сухую, теплую погоду. В частности, теплее всего будет на юге и в центральных областях Украины — там днем столбики термометра будут показывать +20...25 °С. На востоке Украины воздух прогреется до +20...+23 °С, а холоднее всего будет на севере — +19...+21 °С.

Карта атмосферных фронтов. Фото: Wetterpade

А вот в западных областях в пятницу температура воздуха снизится до +12...+16 °С градусов, однако немного теплее будет в Черновицкой области и Хмельнитчине, где будет до +19 градусов.

Между тем, в столице 11 октября в течение дня будет сухая погода, но вечером атмосферный фронт принесет небольшие осадки, которые уже 12 октября значительно усилятся.

Погода на выходные 12 и 13 октября

Наталья Диденко предупредила, что днем в субботу в Киеве резко похолодает. Температура воздуха будет составлять не более +11...+12 °С днем.

В воскресенье, 13 октября, атмосферный фронт пройдет по всей территории Украины и принесет похолодание во все области.

В воскресенье, 13 октября, атмосферный фронт пройдет всю территорию Украины и поэтому холодный воздух постепенно охватит все наши области.

Напомним, на Солнце сегодня зафиксировали одну из самых мощных вспышек — известно, ожидать ли из-за этого в четверг магнитных бурь.

Также синоптики спрогнозировали какой будет зима в 2024-2025 году и готовиться ли украинцам к морозным снежным дням.