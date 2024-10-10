Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Метео arrow Погода испортится — синоптик Диденко предупредила о сильном похолодании arrow

Погода испортится — синоптик Диденко предупредила о сильном похолодании

10 октября 2024 13:06
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Украине на завтра 11 октября от Наталки Диденко
Прохладная погода. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

В Украине в пятницу, 11 октября, погода резко испортится – ожидаются похолодание и дожди. Атмосферный фронт накроет сначала западные области страны и постепенно распространится по всей территории.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Прогноз погоды на 11 октября от Наталки Диденко

В Украине в пятницу, 11 октября, днем дожди и холода накроют западные регионы Украины. Вечером непогода достанется до Житомирщины, Винницкой области, Киевщины и западных районов Черкащины. Остальные области будут иметь сухую, теплую погоду. В частности, теплее всего будет на юге и в центральных областях Украины — там днем столбики термометра будут показывать +20...25 °С. На востоке Украины воздух прогреется до +20...+23 °С, а холоднее всего будет на севере — +19...+21 °С.

погода карта
Карта атмосферных фронтов. Фото: Wetterpade

А вот в западных областях в пятницу температура воздуха снизится до +12...+16 °С градусов, однако немного теплее будет в Черновицкой области и Хмельнитчине, где будет до +19 градусов.

Между тем, в столице 11 октября в течение дня будет сухая погода, но вечером атмосферный фронт принесет небольшие осадки, которые уже 12 октября значительно усилятся.

Погода на выходные 12 и 13 октября

Наталья Диденко предупредила, что днем в субботу в Киеве резко похолодает. Температура воздуха будет составлять не более +11...+12 °С днем.

В воскресенье, 13 октября, атмосферный фронт пройдет по всей территории Украины и принесет похолодание во все области.

В воскресенье, 13 октября, атмосферный фронт пройдет всю территорию Украины и поэтому холодный воздух постепенно охватит все наши области.

Напомним, на Солнце сегодня зафиксировали одну из самых мощных вспышек — известно, ожидать ли из-за этого в четверг магнитных бурь.

Также синоптики спрогнозировали какой будет зима в 2024-2025 году и готовиться ли украинцам к морозным снежным дням.

погода Наталка Диденко синоптик прогноз погоды погода в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:06 Погода испортится — синоптик Диденко предупредила о сильном похолодании

13:05 Количество раненых из-за обстрела Запорожья возросло — в каком они состоянии

13:00 Украинцы могут оформить выплаты на детей до 11,2 тыс. грн — условия

Text

13:00 Заявление Зеленского о конце войны и Венгрии против Украины — эфир День.LIVE

Text

12:58 Депутат объяснил, в чем проблема мобилизации мужчин от 18 до 25 лет

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

12:39 В Харькове не хватает коммунальщиков, спасателей и полицейских, — Терехов

12:34 Зарплата Зеленского — сколько зарабатывает президент Украины

12:33 Осталось две действенные тактики — на что полагается РФ на фронте

12:32 В Киеве окончательно воцарилась осень — фоторепортаж Новости.LIVE

12:29 Играли вместе, а потом напали — в Одессе задержали малолетних разбойников

13:06 Погода испортится — синоптик Диденко предупредила о сильном похолодании

13:05 Количество раненых из-за обстрела Запорожья возросло — в каком они состоянии

13:00 Украинцы могут оформить выплаты на детей до 11,2 тыс. грн — условия

12:39 В Харькове не хватает коммунальщиков, спасателей и полицейских, — Терехов

12:34 Зарплата Зеленского — сколько зарабатывает президент Украины

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

12:33 Осталось две действенные тактики — на что полагается РФ на фронте

12:32 В Киеве окончательно воцарилась осень — фоторепортаж Новости.LIVE

12:29 Играли вместе, а потом напали — в Одессе задержали малолетних разбойников

12:24 Клиенты Нафтогаза жалуются на некорректные счета — детали

12:20 Атомщики завершили ремонтную кампанию энергоблоков — сколько подключили

18:39 Бизнес на уклонистах — одесситы рассказали, что делать с врачами-коррупционерами

06:40 Цены на медь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

06:11 Найдены списки уклонистов — что грозит тем, кто платил врачам за диагнозы

8 октября 2024

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

06:30 Рост стоимости зерновых продолжается — сколько стоит подсолнечник в октябре

Эксклюзив

06:22 Трамп вернулся в Батлер — как это было и что думают его избиратели об Украине

7 октября 2024

14:32 Мы должны быть услышаны — одесситы снова вышли на митинг против сноса Пушкина

5 октября 2024

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

4 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Спасенные от войны — состояние животных в одесском зоопарке сегодня

Text

13:00 Заявление Зеленского о конце войны и Венгрии против Украины — эфир День.LIVE

Text

12:58 Депутат объяснил, в чем проблема мобилизации мужчин от 18 до 25 лет

Text

10:20 Что влияет на наказание за СОЧ — комментарий военного юриста

Text

10:09 Военный юрист объяснил, как командиры причастны к СОЧ бойцов

Text

08:00 Зима без блекаутов и пауза в бронировании работников предприятий — эфир Ранок.LIVE

9 октября 2024
Text

21:28 Военный ВСУ объяснил тактику оккупантов в Курской области

Text

17:50 Буданов в Волчанске и визит Зеленского в Хорватию — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Запрет мобилизации до 25 лет и возвращение украинцев домой — эфир День.LIVE

Text

12:58 Нардеп заявил, что Европа закупила у России энергоресурсов на 700 млрд долларов

Text

12:17 Нардеп назвал причины, по которым военные идут в СОЧ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

27 сентября 2024

20:40 Ошибаются 55% водителей — кто кого должен пропустить на перекрестке

3 октября 2024
Новость с видео

12:49 Через три года после смерти — на могиле Чапкиса установили памятник

27 сентября 2024

20:36В Киеве неизвестные в балаклавах захватили ТРЦ Sky Moll

2 октября 2024

23:56 Пенсии участникам боевых действий — какой принцип начисления