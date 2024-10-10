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Тепло, але не без дощів — синоптики спрогнозували погоду в Україні на сьогодні

10 жовтня 2024 05:05
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди в Україні на четвер, 10 жовтня, від Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко
Жінка під парасолькою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоди в Україні на четвер, 10 жовтня, повідомили синоптики. Буде мінлива хмарність, без опадів, лише в Криму та Херсонській області вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

Про це в середу, 9 жовтня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Погода в Україні 10 жовтня
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с, однак у західних областях удень його пориви подекуди сягатимуть 15–20 м/с.

Температура вночі +7...12 °С, на півдні країни до +15 °С, а у східних областях +4...+9 °С. Удень буде +18...+23 °С, а в Карпатах +12...+17 °С.

Карта температур в Україні на 10 жовтня
Карта температур від Meteopost.com

На Київщині мінлива хмарність, без опадів. Швидкість південно-східного вітру становитиме 5–10 м/с. Температура повітря в області вночі опуститься до +7...+12 °С, а вдень потеплішає до +18...+23 °С. У столиці вночі буде близько +10...+12 °С, а вдень близько +20...+22 °С.

Попередження про пожежну небезпеку

Пожежна небезпека в Україні станом на 10 жовтня
Карта "Пожежна небезпека в Україні" від Укргідрометцентру

У більшості районів Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, Україна в середу, 10 жовтня, належатиме сухій комфортній повітряній масі.Опади повсюди малоймовірні, хіба що в Криму та в Херсонській областях пройде локальний дощ із грозою. Максимальна температура повітря в Україні становитиме +18...+24 °С. У Києві теж без дощу і +20 °С.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, жовтнева температура в Україні цього року перевищуватиме кліматичну норму. А от місячна кількість опадів триматиметься в межах норми.

Також ми повідомляли, що в Одесі в середу, 10 жовтня, опадів не очікується, однак уночі та вранці буде сильний туман. Через це в місті оголосили штормове попередження.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні

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