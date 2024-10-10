Прогноз погоды в Украине на четверг, 10 октября, от Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко

Женщина под зонтиком. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на четверг, 10 октября, сообщили синоптики. Будет переменная облачность, без осадков, только в Крыму и Херсонской области днем местами кратковременный дождь, гроза.

Об этом в среду, 9 октября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с, однако в западных областях днем его порывы будут местами достигать 15–20 м/с.

Температура ночью +7...12 °С, на юге страны до +15 °С, а в восточных областях +4...+9 °С. Днем будет +18...+23 °С, а в Карпатах +12...+17 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области переменная облачность, без осадков. Скорость юго-восточного ветра составит 5–10 м/с. Температура воздуха в области ночью опустится до +7...+12 °С, а днем потеплеет до +18...+23 °С. В столице ночью будет около +10...+12 °С, а днем около +20...+22 °С.

Предупреждение о пожарной опасности

Карта "Пожарная опасность в Украине" от Укргидрометцентра

В большинстве районов Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, Украина в среду, 10 октября, будет принадлежать сухой комфортной воздушной массе. Осадки повсюду маловероятны, разве что в Крыму и Херсонской области пройдет локальный дождь с грозой. Максимальная температура воздуха в Украине составит +18...+24 °С. В Киеве тоже без дождя и +20 °С.

Напомним, по прогнозам синоптиков, октябрьская температура в Украине в этом году будет превышать климатическую норму. А вот месячное количество осадков будет держаться в пределах нормы.

Также мы сообщали, что в Одессе в среду, 10 октября, осадков не ожидается, однако ночью и утром будет сильный туман. Из-за этого в городе объявили штормовое предупреждение.