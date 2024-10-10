Прогноз погоди в Україні на завтра, 11 жовтня, від синоптиків

Люди гуляють вулицями Києва. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У п'ятницю, 11 жовтня, Україну очікує мінлива хмарність. Суттєвих опадів не передбачається.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 11 жовтня від Укргідрометцентру

У п'ятницю, 11 жовтня, на західних регіонах України, а також у Житомирській та Вінницькій областях, прогнозуються дощі. В інших регіонах опади не передбачаються.

Вітер очікується південно-східний, однак на заході він змінить напрямок на північно-західний, із силою 5-10 м/с.

Температура повітря вночі варіюватиметься від +9 до +14 °C, але на узбережжі морів нічна температура може сягати до +17 °C. У східних регіонах температура опуститься до +5...+10 °C.

Вдень прогнозується підвищення температури до +18...+23 °C, на півдні країни стовпчики термометрів покажуть до +26 °C. На заході температура буде прохолоднішою — від +13 до +18 °C.

Прогноз погоди в Україні на 11 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні 11 жовтня від Наталки Діденко

Синоптик Наталія Діденко зазначила, що у п'ятницю, 11 жовтня, на західну частину України прийдуть дощі та відчутне похолодання. Увечері негода переміститься на Житомирщину, Вінниччину, Київщину та західні райони Черкащини. Інші області країни насолоджуватимуться сухою та теплою погодою. Особливо комфортно буде на півдні та в центральних регіонах, де температура підніметься до +20...25 °С. На сході очікуються дещо нижчі температури — до +20...+23 °С, а найпрохолодніше буде на півночі, де термометри покажуть +19...+21 °С. У західних регіонах очікується значне зниження температури — до +12...+16 °С, але в Чернівецькій області та на Хмельниччині буде трохи тепліше, до +19 °С.

У Києві в п'ятницю протягом дня зберігатиметься суха погода, але ввечері місто накриє атмосферний фронт, який принесе незначні дощі. Уже 12 жовтня очікується їхнє посилення.

Карта атмосферних фронтів. Фото: Wetterpade

Погода в Україні 10 жовтня від Ігоря Кібальчича

Синоптик Ігор Кібальчич заявив, що у п'ятницю, 11 жовтня, вночі в окремих районах Одещини та Миколаївщини прогнозуються дощі, подекуди супроводжувані грозами. У денний час опади перемістяться до західних областей України. На решті території країни збережеться суха погода. Вітер здебільшого південно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с, у західних регіонах очікуються слабкіші вітри зі змінними напрямками, 3-8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +8…+14 °С, на півдні та у Криму місцями підвищиться до +17 °С. У денні години стовпчики термометрів показуватимуть +20...+25 °С, на крайньому заході – від +13 до +18 °С.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі у п'ятницю, 11 жовтня, в Україні очікується мінлива хмарність. Стовпчики термометрів підіймуться до +26 °С.

Також синоптики спрогнозували, якою приблизно буде зима у 2024-2025 році та чи готуватися українцям до морозних сніжних днів.