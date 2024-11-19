Прогноз погоды в Украине на завтра 20 ноября от Диденко

Еще немного тепла — синоптик Диденко дала прогноз на завтра
В среду, 20 ноября, погода в большинстве регионов Украины будет теплой. Однако уже с 21 ноября ожидается значительное похолодание.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 20 ноября
По данным Диденко, завтра в Украине начнет меняться погода, в частности, ожидаются сильные дожди в западных регионах. На остальных территориях будет сухо.
В большинстве областей 20 ноября будет еще теплая погода от +9…15 °С. В Киеве также предусматриваются приятные погодные условия до +11 °С, осадков ожидать не стоит.
Только в Закарпатье, Львовской и Волынской области будет прохладнее — температура воздуха будет составлять +6..+9 °С.
Синоптик спрогнозировала, что с 21 ноября атмосферное давление пойдет дальше и повлечет за собой осадки, а именно дождь с переходом в снег, похолодание и сильный ветер в Украине.
Уже 22 ноября холодная погода охватит всю территорию страны, а 23 ноября следует готовиться к очередным осадкам.
В Киеве в эти дни также предполагается похолодание и периодические осадки с сильным ветром.
Напомним, 19 ноября в Украине облачно с прояснениями. В западных областях предполагается небольшой дождь с мокрым снегом.
Синоптики отмечали, что в течение недели с 18 по 24 ноября в Украине будет влажная и ветреная погода. Также усилится циклоническая активность.
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