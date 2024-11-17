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Погода готує випробування для українців — прогноз на тиждень

17 листопада 2024 20:25
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на наступний тиждень, 18-24 листопада
Зима в Україні. Ілюстративне фото: УНІАН
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні наступного тижня, 18-24 листопада, буде вологою та вітряною. Очікується активізація циклонічної діяльності, що призведе до проходження низки циклонів та атмосферних фронтів через територію країни.

Про це повідомляє Meteoprog.

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У понеділок, 18 листопада, вночі опадів не очікується, місцями можливий туман.

Вранці та вдень у північних і західних областях, а також у Криму — дощ, в інших регіонах — без опадів.

Температура вночі від -2 до +3 °С, вдень +5…+10 °С. На півдні та  Криму вночі +3…+8 °С, вдень +8…+13 °С.

Вітер південно-західний, 5–10 м/с.

Карта температур
Карта температур станом на 08:00 ранку 18 листопада. Фото: Ventusky

У вівторок, 19 листопада, дощ, мокрий сніг та снігову крупу варто очікувати на півночі та заході України, в інших регіонах — без істотних опадів.

Вночі та вранці місцями туман у центрі та на півдні країни. Температура вночі -1…+4 °С, вдень +4…+9 °С, на півдні +8…+13 °С.

Вітер південно-західний, 3–8 м/с.

Карта температур
Карта температур станом на 08:00 ранку 19 листопада. Фото: Ventusky

У середу, 20 листопада, західні області накриють помірні опади у вигляді дощу із мокрим снігом. У південних та північних регіонах також можливий дощ, на решті території — сухо.

Температура вночі на півдні та заході +3…+8 °С, на півночі, сході та в центрі -4…+1 °С. Вдень +7…+12 °С, у Криму до +14…+16 °С.

Вітер південний, 7–12 м/с, окремі пориви до 17 м/с.

Карта температур
Карта температур станом на 08:00 ранку 20 листопада. Фото: Ventusky

У четвер, 21 листопада, очікується нестійка погода, дощі та сніг. Температура в північно-західних областях -2…+3 °С, в інших регіонах +8…+13 °С, на півдні та в Криму +14…+16 °С.

Вітер західний на заході України, 5–10 м/с, на решті території південний, 9–14 м/с, з поривами до 23 м/с.

Карта температур
Карта температур станом на 8:00 ранку 21 листопада. Фото: Ventusky

У п’ятницю, 22 листопада, по всій Україні очікується різке зниження температури. Будуть опади у вигляді дощу з переходом у сніг. Температура вночі від 0 до -5 °С, вдень -2…+3 °С, на півдні +4…+9 °С.

Вітер південно-західний, 7–12 м/с, з поривами до 20 м/с.

Карта температур
Карта температур станом на 08:00 ранку 22 листопада. Фото: Ventusky

У суботу, 23 листопада, погода залишатиметься нестабільною з дощами, снігом, поривами вітру та коливаннями температури.

Вночі в західному регіоні -1…-6 °С, вдень -1…+4 °С. В інших регіонах температура буде варіюватися від +3 до +9 °С, на південному сході +7...+12 °С.

Карта температур
Карта температур станом на 08:00 ранку 23 листопада. Фото: Ventusky

У неділю, 24 листопада, на більшій частині України, окрім південно-східної частини, очікується сніг і мокрий сніг, в Карпатах — сильні снігопади. Температура вночі -3…+2 °С, вдень 0…+5 °С, на півдні до +8 °С.

Вітер південно-західний, 5–10 м/с.

Карта температур
Карта температур станом на 08:00 ранку 24 листопада. Фото: Ventusky

Нагадаємо, 18 листопада на Львівщині очікується невеликий дощ зі снігом та сильний вітер. Мешканців попереджають про ожеледицю.

А синоптик Наталка Діденко попередила про перше серйозне похолодання.

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