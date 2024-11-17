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Погода готовит испытания для украинцев — прогноз на неделю

17 ноября 2024 20:25
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине на следующую неделю, 18-24 ноября
Зима в Украине. Иллюстративное фото: УНИАН
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине на следующей неделе, 18-24 ноября, будет влажной и ветреной. Ожидается активизация циклонической деятельности, что приведет к прохождению ряда циклонов и атмосферных фронтов через территорию страны.

Об этом сообщает Meteoprog.

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В понедельник, 18 ноября, ночью осадков не ожидается, местами возможен туман.

Утром и днем в северных и западных областях, а также в Крыму дождь, в других регионах — без осадков.

Температура ночью от -2 до +3 °С, днем +5…+10 °С. На юге и в Крыму ночью +3…+8 °С, днем +8…+13 °С.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Карта температур
Карта температур по состоянию на 08:00 утра 18 ноября. Фото: Ventusky

Во вторник, 19 ноября, дождь, мокрый снег и снежную крупу следует ожидать на севере и западе Украины, в других регионах без существенных осадков.

Ночью и утром местами туман в центре и на юге страны. Температура ночью -1…+4 °С, днем +4…+9 °С, на юге +8…+13 °С.

Ветер юго-западный, 3–8 м/с.

Карта температур
Карта температур по состоянию на 08:00 утра 19 ноября. Фото: Ventusky

В среду, 20 ноября, западные области накроют умеренные осадки в виде дождя с мокрым снегом. В южных и северных регионах возможен дождь, на остальной территории — сухо.

Температура ночью на юге и западе +3...+8 °С, на севере, востоке и в центре -4...+1 °С. Днем +7…+12 °С, в Крыму до +14…+16 °С.

Ветер южный, 7–12 м/с, отдельные порывы до 17 м/с.

Карта температур
Карта температур по состоянию на 08:00 утра 20 ноября. Фото: Ventusky

В четверг 21 ноября ожидается неустойчивая погода, дожди и снег. Температура в северо-западных областях -2...+3 °С, в других регионах +8...+13 °С, на юге и в Крыму +14...+16 °С.

Ветер западный на западе Украины 5–10 м/с, на остальной территории южный 9–14 м/с, с порывами до 23 м/с.

Карта температур
Карта температур по состоянию на 08:00 утра 21 ноября. Фото: Ventusky

В пятницу, 22 ноября, по всей Украине ожидается резкое понижение температуры. Будут осадки в виде дождя, переходящего в снег. Температура ночью от 0 до -5 °С, днем -2…+3 °С, на юге +4…+9 °С.

Ветер юго-западный, 7–12 м/с, порывы до 20 м/с.

Карта температур
Карта температур по состоянию на 08:00 утра 22 ноября. Фото: Ventusky

В субботу, 23 ноября, погода будет оставаться нестабильной — с дождями, снегом, порывами ветра и колебаниями температуры.

Ночью в западном регионе -1...-6 °С, днем -1...+4 °С. В других регионах температура будет варьироваться от +3 до +9 °С, на юго-востоке +7…+12 °С.

Карта температур
Карта температур по состоянию на 08:00 утра 23 ноября. Фото: Ventusky

В воскресенье, 24 ноября, на большей части Украины, кроме юго-востока, ожидается снег и мокрый снег, в Карпатах — сильные снегопады. Температура ночью -3...+2 °С, днем 0...+5 °С, на юге до +8 °С.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Карта температур
Карта температур по состоянию на 08:00 утра 24 ноября. Фото: Ventusky

Напомним, 18 ноября во Львовской области ожидается небольшой дождь со снегом и сильный ветер. Жителей предупреждают о гололедице.

А синоптик Наталья Диденко предупредила о первом серьезном похолодании.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко синоптик прогноз погоды погода в Украине

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