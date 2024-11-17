Прогноз погоди на завтра 18 листопада від Діденко

Ще трішки тепла — Діденко дала прогноз погоди на завтра
У понеділок, 18 листопада, в Україні очікується суха погода, крім Волині та Рівненщини. Проте з 21 листопада прогнозується значне похолодання, дощі зі снігом та сильний вітер.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні 18 листопада
Завтра в Україні буде переважно суха погода, лише на Волині та Рівненщині очікуються невеликі опади.
За прогнозом Діденко, протягом дня температура повітря коливатиметься від +4...+9 °С, на півдні буде трішки тепліше — стовпчики термометрів показуватимуть від +8...+11 °С.
Погода в Києві 18 листопада
У Києві 18 листопада стане свіжіше. Вдень температурні показники будуть у межах +7...+7°С. Також у столиці очікується вітряна погода, без опадів.
Діденко зазначила, що ускладнення погоди у Києві та решти регіонів очікується з 21 листопада.
"Ось-ось на носі перше серйозне похолодання від "плюсів" до морозу, яке переводитиме дощі у сильні снігопади. Карта показує, як 21-го листопада за холодним атмосферним фронтом поширюється холодне повітря. Південь та схід ще трохи затримаються, але це тимчасово", — написала синоптик.
Також 21 листопада у зоні атмосферного тиску йтимуть дощі зі снігом. Українцям варто очікувати на сильний вітер.
Нагадаємо, 17 листопада в Україні буде мінлива хмарність, без опадів. На Закарпатті та Прикарпатті вночі та вранці місцями буде туман.
Також ми писали про те, що 17 листопада магнітосфера Землі буде знаходитися в збудженому стані, тож метеозалежним краще бути обережнішими та подбати про своє здоров'я.
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