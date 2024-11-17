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Ще трішки тепла — Діденко дала прогноз погоди на завтра

17 листопада 2024 12:31
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди на завтра 18 листопада від Діденко
Люди йдуть вулицею міста. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

У понеділок, 18 листопада, в Україні очікується суха погода, крім Волині та Рівненщини. Проте з 21 листопада прогнозується значне похолодання, дощі зі снігом та сильний вітер.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Україні 18 листопада

Завтра в Україні буде переважно суха погода, лише на Волині та Рівненщині очікуються невеликі опади.

За прогнозом Діденко, протягом дня температура повітря коливатиметься від +4...+9 °С, на півдні буде трішки тепліше — стовпчики термометрів показуватимуть від +8...+11 °С.

погода в Україні 18 листопада
Прогноз погоди на 18 листопада. Фото: Meteoprog

Погода в Києві 18 листопада

У Києві 18 листопада стане свіжіше. Вдень температурні показники будуть у межах +7...+7°С. Також  у столиці очікується вітряна погода, без опадів.

Діденко зазначила, що ускладнення погоди у Києві та решти регіонів очікується з 21 листопада.

погода 21 листопада
Температурна карта на 21 листопада. Фото: Діденко

"Ось-ось на носі перше серйозне похолодання від "плюсів" до морозу, яке переводитиме дощі у сильні снігопади. Карта показує, як 21-го листопада за холодним атмосферним фронтом поширюється холодне повітря. Південь та схід ще трохи затримаються, але це тимчасово", — написала синоптик.

атосферний тиск 21 листопада
Мапа атмосферного тиску. Фото: Діденко

Також 21 листопада у зоні атмосферного тиску йтимуть дощі зі снігом. Українцям варто очікувати на сильний вітер.

погода 18 листопада
Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, 17 листопада в Україні буде мінлива хмарність, без опадів. На Закарпатті та Прикарпатті вночі та вранці місцями буде туман.

Також ми писали про те, що 17 листопада магнітосфера Землі буде знаходитися в збудженому стані, тож метеозалежним краще бути обережнішими та подбати про своє здоров'я.

погода Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні температура повітря

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