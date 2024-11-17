Прогноз погоди в Україні у неділю, 17 листопада, від Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко

Туман на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на неділю, 17 листопада, повідомили синоптики. В цей день очікується мінлива хмарність, без опадів. На Закарпатті та Прикарпатті вночі та вранці місцями буде туман.

Про це у суботу, 16 листопада, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 17 листопада

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. В Карпатах місцями пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме +4...-1 °С, в Карпатах і на Закарпатті 0...-5 °С. Вдень буде +5...+10 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Київській області 17 листопада прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура вночі становитиме +4...-1 °С, вдень +5...+10 °С.

У Києві вночі буде +1...+3 °С, вдень +7...+9 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у неділю 17 листопада, найтепліше буде на Прикарпатті, у Київській та Одеській областях, а також в Криму. Температура становитиме +7...+12 °С.

Найпрохолодніше сьогодні у Харківській області. Максимальна температура очікується +4...+6 °С.

Загалом в Україні у неділю погода буде без опадів, температура повітря становитиме +4...+12 °С.

У Києві в неділю також буде сухо і потепліє до +9...+11 °С.

Нагадаємо, що у Харкові та області сьогодні буде хмарна погода. Вночі прогнозують морози, але вдень позначки термометра піднімуться вище нуля. В цей день в регіоні буде найхолодніша погода в Україні.

Також ми повідомляли, що погода в Одесі та області буде теплою та сухою. В місті небо — похмурим, але без опадів. Температура повітря вдень підвищиться до +10 °C.