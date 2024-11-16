Прогноз погоди в Україні 17 листопада

Осінь у Києві. Ілюстративне фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 17 листопада, буде сухою та відносно теплою вдень. Проте в окремих регіонах очікуються сильні пориви вітру.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 17 листопада

За прогнозами синоптиків, на Закарпатті і Прикарпатті вночі та вранці місцями спостерігатиметься туман. Вітер південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с, у Карпатах місцями можливі пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря в Україні вночі коливатиметься від +4 °C до -1 °C, у Карпатах і на Закарпатті — від 0 °C до -5 °C.

Вдень стовпчики термометрів покажуть +5 °C…+10 °C.

Прогноз погоди на 17 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві 17 листопада

У неділю в Києві очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний, швидкість 7-12 м/с.

Температура повітря вночі у столиці коливатиметься від +1 °С до +3 °С, вдень +7 °С…+9 °С.

Карта температур. Фото: Ventusky

Також ми писали, що синоптики порадували жителів Одеси прогнозом погоди на 17 листопада.

А ось у Харкові та області буде хмарна погода. Вночі прогнозують морози, але вдень позначки термометра піднімуться вище нуля.