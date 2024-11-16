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В Украине резко изменится погода завтра — синоптики дали прогноз

16 ноября 2024 18:29
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине 17 ноября
Осень в Киеве. Иллюстративное фото: УНИАН
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине завтра, 17 ноября, будет сухой и относительно теплой днем. Однако в некоторых регионах ожидаются сильные порывы ветра.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 17 ноября

По прогнозам синоптиков, в Закарпатье и Прикарпатье ночью и утром местами будет туман. Ветер юго-западный со скоростью 7-12 м/с, в Карпатах местами возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха в Украине ночью будет колебаться от +4 °C до -1 °C, в Карпатах и на Закарпатье — от 0 °C до -5 °C.

Днем столбики термометров покажут +5 °C…+10 °C.

Погода в Украине 17 ноября
Прогноз погоды на 17 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 17 ноября

В воскресенье в Киеве ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный, скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью в столице будет колебаться от +1°С до +3 °С, днем +7 °С…+9 °С.

Температурная карта
Карта температур. Фото: Ventusky

Также мы писали, что синоптики обрадовали жителей Одессы прогнозом погоды на 17 ноября.

А вот в Харькове и области будет облачная погода. Ночью прогнозируют морозы, но днем отметки термометра поднимутся выше нуля.

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