Прогноз погоды в Украине в воскресенье, 17 ноября, от Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко

Туман на улице. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 17 ноября, сообщили синоптики. В этот день ожидается переменная облачность, без осадков. На Закарпатье и в Прикарпатье ночью и утром местами будет туман.

Об этом в субботу, 16 ноября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Сегодня ветер будет дуть юго-западный со скоростью 7-12 м/с. В Карпатах местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Температура ночью будет +4...-1 °С, в Карпатах и Закарпатье 0...-5 °С. Днем будет +5...+10 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области 17 ноября прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 7-12 м/с. Температура ночью составит +4...-1 °С, днем +5...+10 °С.

В Киеве ночью будет +1...+3 °С, днем +7...+9 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в воскресенье 17 ноября, теплее всего будет на Прикарпатье, в Киевской и Одесской областях, а также в Крыму. Температура будет составлять +7...+12 °С.

Прохладнее сегодня в Харьковской области. Максимальная температура ожидается +4...+6 °С.

В целом по Украине в воскресенье погода будет без осадков, температура воздуха будет составлять +4...+12 °С.

В Киеве в воскресенье также будет сухо потеплеть до +9...+11 °С.

Напомним, что в Харькове и области сегодня облачная погода. Ночью прогнозируют морозы, но днем отметки термометра поднимутся выше нуля. В этот день в регионе будет самая холодная погода в Украине.

Также мы сообщали, что погода в Одессе и области будет теплой и сухой. В городе небо — пасмурным, но без осадков. Температура воздуха днем повышается до +10 °C.