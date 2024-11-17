Прогноз погоды на завтра 18 ноября от Диденко

Люди идут по улице города. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 18 ноября, в Украине ожидается сухая погода, кроме Волыни и Ровенской области. Однако с 21 ноября прогнозируется значительное похолодание, дожди со снегом и сильный ветер.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 18 ноября

Завтра в Украине будет преимущественно сухая погода, только на Волыни и в Ровенской области ожидаются небольшие осадки.

По прогнозу Диденко, в течение дня температура воздуха будет колебаться от +4...+9 °С, на юге будет немного теплее — столбики термометров будут показывать от +8...+11 °С.

Прогноз погоды на 18 ноября. Фото: Meteoprog

Погода в Киеве 18 ноября

В Киеве 18 ноября станет свежее. Днем температурные показатели будут в пределах +7…+7°С. Также в столице ожидается ветреная погода, без осадков.

Диденко отметила, что усложнение погоды в Киеве и других регионах ожидается с 21 ноября.

Температурная карта на 21 ноября. Фото: Диденко

"Вот-вот на носу первое серьезное похолодание от "плюсов" к морозу, которое будет переводить дожди в сильные снегопады. Карта показывает, как 21 ноября за холодным атмосферным фронтом распространяется холодный воздух. Юг и восток еще немного задержатся, но это временно" , – написала синоптик.

Карта атмосферного давления. Фото: Диденко

Также 21 ноября в зоне атмосферного давления будут идти дожди со снегом. Украинцам стоит ожидать сильного ветра.

Сообщение Диденко. Фото: скриншот

Напомним, 17 ноября в Украине переменная облачность, без осадков. На Закарпатье и в Прикарпатье ночью и утром местами будет туман.

Также мы писали о том, что 17 ноября магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии , поэтому метеозависимым лучше быть осторожнее и позаботиться о своем здоровье.