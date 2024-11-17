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Не нехтуйте здоров'ям — прогноз магнітних бур на сьогодні

17 листопада 2024 11:35
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз магнітних бур на сьогодні 17 листопада
Головний біль у жінки. Фото: Freepick
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

У неділю, 17 листопада, магнітосфера Землі буде знаходитися в збудженому стані. Тож метеозалежним краще бути обережнішими та подбати про своє здоров'я.

Про це повідомляє Meteoprog. 

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Магнітні бурі 17 листопада

Протягом останньої доби сонячна активність була на помірному рівні — на Сонці сталися чотири спалахи класу С та один спалах класу М1,4, який може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Також можливий сонячний радіаційний шторм.

У неділю, 17 листопада, передбачається, що геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу Х.

Сонячна активність на 17 листопада:

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 5%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 20%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%
  • Кількість сонячних плям — 17

Вплив магнітних бур на здоров'я

Магнітні бурі
Жінка із головним болем. Фото: Pexels

Магнітні бурі можуть досить негативне впливати на самопочуття людей. Саме тому попередження про стан геомагнітного поля допомагає контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів.

Для того, аби зменшити вплив магнітних бур варто дотримуватися декількох порад:

  • Дотримуйтесь режиму сну: лягайте спати і прокидайтеся в один і той же час щодня.
  • Вживайте більше свіжих фруктів, овочів, цільнозернових продуктів. Обмежте споживання солі, жирної та гострої їжі, кофеїну, алкоголю.
  • У пригоді стане легка фізична активність, наприклад, прогулянки на свіжому повітрі чи йога.
  • Уникайте перенапруження, адже важкі фізичні навантаження можуть погіршити стан.
  • Виділіть час на відпочинок і відновлення.

Нагадаємо, 17 листопада в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів. 

У  Харкові та області сьогодні буде хмарна та холодна погода. Вдень позначки термометра піднімуться вище нуля.

Сонце самопочуття здоров'я магнітні бурі прогнози головний біль

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