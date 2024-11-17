Прогноз магнитных бурь на сегодня 17 ноября

Головная боль у женщины. Фото: Freepick

В воскресенье 17 ноября магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии. Поэтому метеозависимым лучше быть осторожнее и позаботиться о своем здоровье.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 17 ноября

В течение последних суток солнечная активность была на умеренном уровне — на Солнце произошли четыре вспышки класса С и одна вспышка класса М1,4, которая может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Также возможен солнечный радиационный шторм.

В воскресенье, 17 ноября, предполагается, что геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность, вероятно, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса Х.

Солнечная активность на 17 ноября:

Возможность малого геомагнитного шторма - 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма - 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса - 20%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 10%

Количество солнечных пятен - 17

Воздействие магнитных бурь на здоровье

Женщина с головной болью. Фото: Pexels

Магнитные бури могут достаточно негативное влиять на самочувствие людей. Именно поэтому предупреждение о состоянии геомагнитного поля помогает контролировать факторы риска инфарктов и инсультов.

Для того, чтобы уменьшить влияние магнитных бурь стоит придерживаться нескольких советов:

Соблюдайте режим сна: ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время каждый день.

Употребляйте больше свежих фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов. Ограничит потребление соли, жирной и острой пищи, кофеина, алкоголя.

Пригодится легкая физическая активность, например, прогулки на свежем воздухе или йога.

Избегайте перенапряжения, ведь тяжелые физические нагрузки могут усугубить состояние.

Выделите время на отдых и восстановление.

Напомним, 17 ноября в Украине ожидается переменная облачность, без осадков.

В Харькове и области сегодня облачная и холодная погода. Днем отметки термометра поднимутся выше нуля.