Прогноз магнитных бурь на сегодня 17 ноября

Не пренебрегайте здоровьем — прогноз магнитных бурь на сегодня
В воскресенье 17 ноября магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии. Поэтому метеозависимым лучше быть осторожнее и позаботиться о своем здоровье.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 17 ноября
В течение последних суток солнечная активность была на умеренном уровне — на Солнце произошли четыре вспышки класса С и одна вспышка класса М1,4, которая может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Также возможен солнечный радиационный шторм.
В воскресенье, 17 ноября, предполагается, что геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность, вероятно, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса Х.
Солнечная активность на 17 ноября:
- Возможность малого геомагнитного шторма - 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма - 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса - 20%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 10%
- Количество солнечных пятен - 17
Воздействие магнитных бурь на здоровье
Магнитные бури могут достаточно негативное влиять на самочувствие людей. Именно поэтому предупреждение о состоянии геомагнитного поля помогает контролировать факторы риска инфарктов и инсультов.
Для того, чтобы уменьшить влияние магнитных бурь стоит придерживаться нескольких советов:
- Соблюдайте режим сна: ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время каждый день.
- Употребляйте больше свежих фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов. Ограничит потребление соли, жирной и острой пищи, кофеина, алкоголя.
- Пригодится легкая физическая активность, например, прогулки на свежем воздухе или йога.
- Избегайте перенапряжения, ведь тяжелые физические нагрузки могут усугубить состояние.
- Выделите время на отдых и восстановление.
Напомним, 17 ноября в Украине ожидается переменная облачность, без осадков.
В Харькове и области сегодня облачная и холодная погода. Днем отметки термометра поднимутся выше нуля.
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