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Не пренебрегайте здоровьем — прогноз магнитных бурь на сегодня

17 ноября 2024 11:35
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз магнитных бурь на сегодня 17 ноября
Головная боль у женщины. Фото: Freepick
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

В воскресенье 17 ноября магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии. Поэтому метеозависимым лучше быть осторожнее и позаботиться о своем здоровье.

Об этом сообщает Meteoprog. 

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Магнитные бури 17 ноября

В течение последних суток солнечная активность была на умеренном уровне — на Солнце произошли четыре вспышки класса С и одна вспышка класса М1,4, которая может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Также возможен солнечный радиационный шторм.

В воскресенье, 17 ноября, предполагается, что геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность, вероятно, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса Х.

Солнечная активность на 17 ноября:

  • Возможность малого геомагнитного шторма - 5%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма - 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса - 20%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 10%
  • Количество солнечных пятен - 17

Воздействие магнитных бурь на здоровье

Магнитные бури
Женщина с головной болью. Фото: Pexels

Магнитные бури могут достаточно негативное влиять на самочувствие людей. Именно поэтому предупреждение о состоянии геомагнитного поля помогает контролировать факторы риска инфарктов и инсультов.

Для того, чтобы уменьшить влияние магнитных бурь стоит придерживаться нескольких советов:

  • Соблюдайте режим сна: ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время каждый день.
  • Употребляйте больше свежих фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов. Ограничит потребление соли, жирной и острой пищи, кофеина, алкоголя.
  • Пригодится легкая физическая активность, например, прогулки на свежем воздухе или йога.
  • Избегайте перенапряжения, ведь тяжелые физические нагрузки могут усугубить состояние.
  • Выделите время на отдых и восстановление.

Напомним, 17 ноября в Украине ожидается переменная облачность, без осадков.

В Харькове и области сегодня облачная и холодная погода. Днем отметки термометра поднимутся выше нуля.

Солнце самочувствие здоровье магнитные бури прогнозы головная боль

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