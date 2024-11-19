Прогноз погоди в Україні на завтра 20 листопада від Діденко

Ще трішки тепла — синоптик Діденко дала прогноз на завтра
У середу, 20 листопада, погода в більшості регіонів України буде теплою. Однак уже з 21 листопада очікується значне похолодання.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні 20 листопада
За даними Діденко, завтра в Україні почне змінюватися погода, зокрема очікуються сильні дощі у західних регіонах. На решті територій буде сухо.
У більшості областей 20 листопада буде ще тепла погода від +9..+15 °С. У Києві також передбачаються приємні погодні умови до +11 °С, на опади очікувати не варто.
Лише на Закарпатті, Львівщині та Волині буде прохолодніше — температура повітря становитиме +6..+9 °С.
Синоптик спрогнозувала, що з 21 листопада атмосферний тиск піде далі та спричинить опади, а саме дощ із переходом у сніг, похолодання та сильний вітер в Україні.
Вже 22 листопада холодна погода охопить всю територію країни, а 23 листопада варто готуватися до чергових опадів.
У Києві в ці дні також передбачаються похолодання та періодичні опади із сильним вітром.
Нагадаємо, 19 листопада в Україні буде хмарно із проясненнями. У західних областях передбачається невеликий дощ із мокрим снігом.
Синоптики зазначали, що протягом тижня з 18 по 24 листопада в Україні буде волога та вітряна погода. Також посилиться циклонічна активність.
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