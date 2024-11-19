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Ще трішки тепла — синоптик Діденко дала прогноз на завтра

19 листопада 2024 12:20
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на завтра 20 листопада від Діденко
Жінка з маленьким хлопчиком гуляють містом. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

У середу, 20 листопада, погода в більшості регіонів України буде теплою. Однак уже з 21 листопада очікується значне похолодання.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко. 

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За даними Діденко, завтра в Україні почне змінюватися погода, зокрема очікуються сильні дощі у західних регіонах. На решті територій буде сухо.

У більшості областей 20 листопада буде ще тепла погода від +9..+15 °С. У Києві також передбачаються приємні погодні умови до +11 °С, на опади очікувати не варто.

Лише на Закарпатті, Львівщині та Волині буде прохолодніше — температура повітря становитиме +6..+9 °С.

погода в Україні 20 листопада
Прогноз погоди в Україні 20 лситопада. Фото: Meteoprog

Синоптик спрогнозувала, що з 21 листопада атмосферний тиск піде далі та спричинить опади, а саме дощ із переходом у сніг, похолодання та сильний вітер в Україні.

Вже 22 листопада холодна погода охопить всю територію країни, а 23 листопада варто готуватися до чергових опадів.

У Києві в ці дні також передбачаються похолодання та періодичні опади із сильним вітром.

прогноз погоди на 20 листопада
Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, 19 листопада в Україні буде хмарно із проясненнями. У західних областях передбачається невеликий дощ із мокрим снігом. 

Синоптики зазначали, що протягом тижня з 18 по 24 листопада в Україні буде волога та вітряна погода. Також посилиться циклонічна активність.

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