Прогноз погоди в Україні на завтра 19 листопада від Наталки Діденко

Погода порадує українців — прогноз на завтра від Наталки Діденко
Погода в Україні завтра, 19 листопада, порадує підвищенням температури повітря. Опадів також не очікується.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Прогноз погоди на 19 листопада
За словами Діденко, по всій території України — без опадів. Температура повітря буде +4...+7 °С.
На півдні країни тепліше — +7...+12 °С. А у Криму очікується до +14 °С.
Зміна погоди
Синоптик розповіла, що 20 листопада очікується "стрибок тепла". Місцями температура повітря підвищиться до +15 °С, однак на заході та північному сході до +9 °С.
А вже 21 листопада атмосферні фронти принесуть складну погоду із дощами та снігом.
Погода в Києві 19 листопада
У столиці завтра очікується погода без опадів. Вдень температура погоди буде до +7 °С.
Ускладнення погоди в Києві очікується з 21 листопада.
Нагадаємо, протягом тижня з 18 по 24 листопада в Україні прогнозується волога та вітряна погода. Очікується посилення циклонічної активності.
Також 13 листопада сніг засипав частину України. Опади зафіксували у Львівській, Тернопільській, Рівненській та Івано-Франківській областях.
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