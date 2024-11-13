Сніг в Україні 13 листопада — де спостерігалися опади

В Україні деякі області засипало снігом — фото, відео
Частину України 13 листопада засипало снігом. Опади спостерігалися у Львівській, Тернопільській, Рівненській та Івано-Франківській областях, а також в Житомирі. У високогір'ї Карпат зберігається мінусова температура повітря.
Про це повідомила пресслужба ДСНС Івано-Франківської області у середу, 13 листопада.
У деяких областях випав сніг
У високогір'ї Карпат зберігається мінусова температура повітря та опади у вигляді снігу. Рятувальники нагадали правила безпеки:
- утримайтеся від виходів у високогір’я в період ускладнення погодних умов;
- враховуйте, що погода в горах змінюється декілька разів упродовж доби, тому обов’язково перевіряйте прогноз погоди.
Як повідомляла синоптикиня Наталка Діденко, мокрий сніг чи льодяний дощ найбільш ймовірні 13-го листопада у західних областях України, у Житомирській та Вінницькій областях.
Про снігопад попередила також патрульна поліція Львівщини.
"Отака ситуація зараз в районі населеного пункту Новий Милятин. На відрізку з 480 км по 500 км автодороги М-06 Київ — Чоп. Сильні опади мокрого снігу", — йдеться в повідомленні.
У соцмережах публікують відео з різних куточків України.
Нагадаємо, на Львівщині синоптики обіцяли сніг 13 листопада. Вдень температура буде вище нуля, а вночі можливі морози. Водіям варто бути уважними на дорогах, оскільки можлива ожеледиця.
Також Новини.LIVE писали, що 13 листопада у Харківській області очікується мінлива хмарність із мокрим снігом та дощем. Температура повітря буде помірною.
Читайте Новини.LIVE!