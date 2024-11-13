Сніг в Україні 13 листопада — де спостерігалися опади

Високогір'я Карпат. Фото: ДСНС Франківщини

Частину України 13 листопада засипало снігом. Опади спостерігалися у Львівській, Тернопільській, Рівненській та Івано-Франківській областях, а також в Житомирі. У високогір'ї Карпат зберігається мінусова температура повітря.

Про це повідомила пресслужба ДСНС Івано-Франківської області у середу, 13 листопада.

Читайте також:

У деяких областях випав сніг

У високогір'ї Карпат зберігається мінусова температура повітря та опади у вигляді снігу. Рятувальники нагадали правила безпеки:

утримайтеся від виходів у високогір’я в період ускладнення погодних умов;

враховуйте, що погода в горах змінюється декілька разів упродовж доби, тому обов’язково перевіряйте прогноз погоди.

Сніг в Карпатах. Фото: ДСНС Франківщини

Як повідомляла синоптикиня Наталка Діденко, мокрий сніг чи льодяний дощ найбільш ймовірні 13-го листопада у західних областях України, у Житомирській та Вінницькій областях.

Про снігопад попередила також патрульна поліція Львівщини.

Сніг на Львівщині. Фото: Патрульна поліція Львівської області

"Отака ситуація зараз в районі населеного пункту Новий Милятин. На відрізку з 480 км по 500 км автодороги М-06 Київ — Чоп. Сильні опади мокрого снігу", — йдеться в повідомленні.

У соцмережах публікують відео з різних куточків України.

Нагадаємо, на Львівщині синоптики обіцяли сніг 13 листопада. Вдень температура буде вище нуля, а вночі можливі морози. Водіям варто бути уважними на дорогах, оскільки можлива ожеледиця.

Також Новини.LIVE писали, що 13 листопада у Харківській області очікується мінлива хмарність із мокрим снігом та дощем. Температура повітря буде помірною.