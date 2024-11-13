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Мокрий сніг та дощі — прогноз погоди на сьогодні

13 листопада 2024 05:05
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди в Україні у середу, 13 листопада, від Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко
Люди на вулиці після того, як випав сніг. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоди в Україні на середу, 13 листопада, повідомили синоптики. В цей день буде хмарно. В західних, Житомирській та Вінницькій областях опади переважно в вигляді мокрого снігу. На дорогах ожеледиця, на Закарпатті та в Карпатах ожеледь. На решті території без опадів, вдень в більшості областей невеликий дощ.

Про це у вівторок, 12 листопада, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Мокрий сніг та дощі — прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

На заході країни вітер дутиме західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура протягом доби очікується від -2...+3 °С, ч Карпатах 0...-5 °С.

На решті території вітер переважно буде південно-східний теж зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі становитиме від +3...-2 °С, вдень +1...+6 °С, на півдні країни вночі 0...+5 °С, вдень +4...+9 °С.

Мокрий сніг та дощі — прогноз погоди на сьогодні - фото 2
Карта температур від Meteopost.com

У Київській області 13 листопада прогнозують хмарну погоду. Вночі без опадів, вдень буде невеликий дощ. Вітер дутиме переважно південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі становитиме +3...-2 °С, вдень +1...+6 °С.

У Києві вночі буде 0...+2 °С, вдень близько 5°С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у середу 13 листопада, мокрий сніг або дощ найбільш ймовірні у західних областях України. Зокрема, Житомирській та Вінницькій. На решті території України буде переважно дощ або густа хмарність.

Діденко розповіла, що температура повітря в більшості областей України вночі становитиме від -2...+3 °С, вдень +1...+4 °С. У південній частині вночі буде +3...+5 °С, вдень +5...+9 °С.

У Києві тим часом буде хмарна волога погода, але без серйозних опадів, вони малоймовірні. Вночі буде +1 °С, вдень +4 °С.

Нагадаємо, що у Львові та області у середу, 13 листопада, прогнозують сніг. Вдень температура буде вище нуля, а вночі можливі морози. Водіям варто бути уважними на дорогах, оскільки можлива ожеледиця.

Також ми повідомляли, що в цей день на Харківщині передбачається мінлива хмарність із мокрим снігом та дощем. Температура повітря буде помірною.

Укргідрометцентр погода прогноз погоди погода в Україні Наталка Діденко синоптик

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