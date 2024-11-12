Прогноз погоди в Україні 13 листопада — де очікується ожеледиця та мокрий сніг

Сніг з дощем у місті. Ілюстративне фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 13 листопада, буде хмарною та дощовою. Подекуди варто очікувати на мороз.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 13 листопада

За прогнозами синоптиків, у західних, Житомирській та Вінницькій областях очікуються опади у вигляді мокрого снігу. На дорогах можлива ожеледиця та ожеледь, особливо на Закарпатті та в Карпатах.

Температура повітря у цих регіонах протягом доби коливатиметься від -2 °С до +3 °С, а в гірських районах Карпат від 0° до -5 °С. Вітер – західний, 5-10 м/с.

На решті території країни вночі без опадів, але вдень можливий невеликий дощ у більшості областей.

Температура вночі від -2 °С до +3 °С, а вдень від +1 °С до +6 °С. На півдні країни буде тепліше: вночі 0...+5 °С, вдень +4...+9 °С.

Очікується південно-східний вітер із швидкістю 5-10 м/с.

Погода в Україні на 13 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

У вівторок, 13 листопада, в західних, Житомирській та Вінницькій областях на дорогах ожеледиця, місцями утворення снігового покриву. На Закарпатті та в Карпатах ожеледь. I рівень небезпечності, жовтий.

Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Попередження про ожеледицю. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозами синоптика Діденко, на більшій території України буде густа хмарність або помірні дощі. У західних, а також у Житомирській та Вінницькій областях можливі опади у вигляді мокрого снігу чи льодяного дощу.

У більшості областей України вночі температура повітря коливатиметься від -2...+3 °С, а вдень становитиме +1...+4 °С.

На півдні буде дещо тепліше: +3...+5 °С вночі та +5...+9 °С вдень.

У західних областях прогнозують опади у вигляді мокрого снігу. Фото: Ventusky

Нагадаємо, на Харківщині 13 листопада передбачається мінлива хмарність та невеликий дощ. Температура повітря буде помірною.

А мешканців Києва теж попередили про неприємну погоду. У столиці буде волого та прохолодно.