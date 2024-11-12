Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Метео arrow В Україні завтра різко зміниться погода — синоптики дали прогноз arrow

В Україні завтра різко зміниться погода — синоптики дали прогноз

12 листопада 2024 20:28
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні 13 листопада — де очікується ожеледиця та мокрий сніг
Сніг з дощем у місті. Ілюстративне фото: УНІАН
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні завтра, 13 листопада, буде хмарною та дощовою. Подекуди варто очікувати на мороз.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Читайте також:

Погода в Україні 13 листопада

За прогнозами синоптиків, у західних, Житомирській та Вінницькій областях очікуються опади у вигляді мокрого снігу. На дорогах можлива ожеледиця та ожеледь, особливо на Закарпатті та в Карпатах.

Температура повітря у цих регіонах протягом доби коливатиметься від -2 °С до +3 °С, а в гірських районах Карпат від 0° до -5 °С. Вітер – західний, 5-10 м/с.

На решті території країни вночі без опадів, але вдень можливий невеликий дощ у більшості областей.

Температура вночі від -2 °С до +3 °С, а вдень  від +1 °С до +6 °С. На півдні країни буде тепліше: вночі 0...+5 °С, вдень +4...+9 °С.

Очікується південно-східний вітер із швидкістю 5-10 м/с.

Погода в Україні 13 листопада
Погода в Україні на 13 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про небезпечні метеорологічні явища 

У вівторок, 13 листопада, в західних, Житомирській та Вінницькій областях на дорогах ожеледиця, місцями утворення снігового покриву. На Закарпатті та в Карпатах ожеледь. I рівень небезпечності, жовтий.
Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Ожеледь в Україні
Попередження про ожеледицю. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозами синоптика Діденко, на більшій території України буде густа хмарність або помірні дощі. У західних, а також у Житомирській та Вінницькій областях можливі опади у вигляді мокрого снігу чи льодяного дощу.

У більшості областей України вночі температура повітря коливатиметься від -2...+3 °С, а вдень становитиме +1...+4 °С. 

На півдні буде дещо тепліше: +3...+5 °С вночі та +5...+9 °С вдень. 

Сніг в Україні
У західних областях прогнозують опади у вигляді мокрого снігу. Фото: Ventusky

Нагадаємо, на Харківщині 13 листопада передбачається мінлива хмарність та невеликий дощ. Температура повітря буде помірною.

А мешканців Києва теж попередили про неприємну погоду. У столиці буде волого та прохолодно.

Укргідрометцентр погода прогноз погоди погода в Україні Наталка Діденко синоптик

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

01:32 Чоловік заявив, що його не брали на службу — як покарав суд

01:30 Чи підтримують українці мобілізацію жінок — опитування

01:11 У Запорізькій області пролунали вибухи — РФ запустила КАБ

01:02 Тренер побив свою восьмирічну доньку після поразки

00:30 Які справи про адміністративне порушення має право розглядати ТЦК

12 листопада 2024

23:59 Вирішальний момент — Залужний звернувся до парламенту Британії

23:52 В Україні завтра вимикатимуть світло — в яких областях

23:39 Магучіх розповіла, як інтим впливає на неї перед змаганнями

23:37 Прем'єр-міністр Чехії був здивований розмовою з Трампом — деталі

23:13 У Сумах пролунав вибух

01:32 Чоловік заявив, що його не брали на службу — як покарав суд

01:30 Чи підтримують українці мобілізацію жінок — опитування

01:11 У Запорізькій області пролунали вибухи — РФ запустила КАБ

01:02 Тренер побив свою восьмирічну доньку після поразки

00:30 Які справи про адміністративне порушення має право розглядати ТЦК

12 листопада 2024

23:59 Вирішальний момент — Залужний звернувся до парламенту Британії

23:52 В Україні завтра вимикатимуть світло — в яких областях

23:39 Магучіх розповіла, як інтим впливає на неї перед змаганнями

23:37 Прем'єр-міністр Чехії був здивований розмовою з Трампом — деталі

23:13 У Сумах пролунав вибух

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні високі ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

Ексклюзив

00:28 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

11 листопада 2024

23:23 Чи зможе Трамп закінчити війну — що кажуть в Одесі

06:27 Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

05:43 Шинний завод та елітний готель — найдорожчі оголошення на OLX

10 листопада 2024

06:09 Газ, вугілля чи дрова — чим в Україні вигідніше опалювати будинок

05:58 Пісні для застілля та сміття — що безкоштовно віддають на OLX

9 листопада 2024
Ексклюзив

06:34 Перевірка мобільного співробітниками ТЦК — наскільки це законно

Text

22:47 Депутат пояснив, чи потрібно розбудовувати метро у Києві

Text

22:09 Бахматов назвав, чому бюджет Києва не відповідає воєнному часу

Text

19:33 Нардеп відреагувала на заяву щодо термінів відновлення будинків

Text

19:16 Бюджет Києва-2025 та плани Кличка — ефір Київський час

Text

18:40 Нардеп пояснив, чому важливо ремонтувати дороги під час війни

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

Text

17:59 Заява Макрона та зміни в ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Скільки коштів щомісяця втрачає Україна — відповідь нардепки

Text

13:00 Трагедія у Кривому Розі та удар по Запоріжжю — ефір День.LIVE

Text

10:38 Евакуацію в Донецькій області проводять цілодобово, — Дяченко

Text

09:38 Окупанти мінують Херсон за допомогою БпЛА — що відомо

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку

4 листопада 2024

06:05Тисяча вам не прийде  — що не так з Національним кешбеком