Прогноз погоды в Украине 13 ноября — где ожидается гололедица и мокрый снег

Снег с дождем в городе. Иллюстративное фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 13 ноября, будет облачной и дождливой. Кое-где следует ожидать мороз.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 13 ноября

По прогнозам синоптиков, в западной, Житомирской и Винницкой областях ожидаются осадки в виде мокрого снега. На дорогах возможен гололед и гололедица, особенно на Закарпатье и в Карпатах.

Температура воздуха в этих регионах в течение суток будет колебаться от -2 до +3 °С, а в горных районах Карпат от 0 до -5 °С. Ветер западный, 5-10 м/с.

На остальной территории страны ночью без осадков, но днем возможен небольшой дождь в большинстве областей.

Температура ночью от -2 до +3 °С, а днем от +1 до +6 °С. На юге страны будет теплее: ночью 0...+5 °С, днем +4...+9 °С.

Ожидается юго-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с.

Погода в Украине на 13 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

Во вторник, 13 ноября, в западных, Житомирской и Винницкой областях на дорогах гололедица, местами образования снежного покрова. На Закарпатье и в Карпатах гололед. I уровень опасности, желтый.

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Предупреждение об гололедице. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозам синоптика Диденко, на большей территории Украины будет сильная облачность или умеренные дожди. В западных, а также Житомирской и Винницкой областях возможны осадки в виде мокрого снега или ледяного дождя.

В большинстве областей Украины ночью температура воздуха будет колебаться от -2...+3 °С, а днем будет +1...+4 °С.

На юге будет несколько теплее: +3...+5 °С ночью и +5...+9 °С днем.

В западных областях прогнозируют осадки в виде мокрого снега. Фото: Ventusky

Напомним, на Харьковщине 13 ноября ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Температура воздуха будет умеренной.

А жителей Киева тоже предупредили о неприятной погоде. В столице будет влажно и прохладно.