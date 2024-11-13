Прогноз погоды в Украине в среду, 13 ноября, от Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко

Люди на улице после снега. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Прогноз погоды в Украине на среду, 13 ноября, сообщили синоптики. В этот день будет идти дождь. В западных, Житомирской и Винницкой областях осадки преимущественно в виде мокрого снега. На дорогах гололедица, на Закарпатье и в Карпатах также гололедица. На остальной территории без осадков, днем в большинстве областей небольшой дождь.

Об этом во вторник, 12 ноября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 13 ноября

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

На западе страны ветер будет дуть западный со скоростью 5-10 м/с. Температура в течение суток ожидается от -2...+3 °С, в Карпатах 0...-5 °С.

На остальной территории ветер преимущественно будет юго-восточный тоже со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью будет от +3...-2 °С, днем +1...+6 °С, на юге страны ночью 0...+5 °С, днем +4...+9 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области 13 ноября прогнозируется облачная погода. Ночью без осадков, днем будет небольшой дождь. Ветер будет дуть преимущественно юго-восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью будет +3...-2 °С, днем +1...+6 °С.

В Киеве ночью будет 0...+2 °С, днем около 5 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в среду 13 ноября мокрый снег или дождь наиболее вероятны в западных областях Украины. В частности, Житомирской и Винницкой. На остальной территории Украины будет преимущественно дождь или густая облачность.

Диденко рассказала, что температура воздуха в большинстве областей Украины ночью будет составлять от -2...+3 °С, днем +1...+4 °С. В южной части ночью будет +3...+5 °С, днем +5...+9 °С.

В Киеве в это время будет облачная влажная погода, но без серьезных осадков, они маловероятны. Ночью будет +1 °С, днем +4 °С.

Напомним, что во Львове и области в среду, 13 ноября, прогнозируют снег. Днем температура будет выше нуля, а ночью возможны морозы. Водителям следует быть внимательными на дорогах, поскольку возможна гололедица.

Также мы сообщали, что в этот день на Харьковщине ожидается переменная облачность с мокрым снегом и дождем. Температура воздуха будет умеренной.