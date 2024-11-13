Снег в Украине 13 ноября — где наблюдались осадки

В Украине некоторые области засыпало снегом — фото, видео
Часть Украины 13 ноября засыпало снегом. Осадки отмечались во Львовской, Тернопольской, Ровенской и Ивано-Франковской областях, а также в Житомире. В высокогорье Карпат сохраняется минусовая температура воздуха.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Ивано-Франковской области в среду, 13 ноября.
В некоторых областях выпал снег
В высокогорье Карпат сохраняется минусовая температура воздуха и осадки в виде снега. Спасатели напомнили правила безопасности:
- воздержитесь от выходов в высокогорье в период усложнения погодных условий;
- учитывайте, что погода в горах меняется несколько раз в сутки, поэтому обязательно проверяйте прогноз погоды.
Как сообщала синоптик Наталья Диденко, мокрый снег или ледяной дождь наиболее вероятны 13 ноября в западных областях Украины, в Житомирской и Винницкой областях.
О снегопаде предупредила также патрульная полиция Львовщины.
"Такая ситуация сейчас в районе населенного пункта Новый Милятин. На отрезке с 480 км по 500 км автодороги М-06 Киев — Чоп. Обильные осадки мокрого снега", — говорится в сообщении.
В соцсетях публикуют видео из разных уголков Украины.
Напомним, во Львовской области синоптики обещали снег 13 ноября. Днем температура будет выше нуля, а ночью возможны морозы. Водителям следует быть внимательными на дорогах, поскольку возможна гололедица.
Также Новини.LIVE писали, что 13 ноября в Харьковской области ожидается переменная облачность с мокрым снегом и дождем. Температура воздуха будет умеренной.
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