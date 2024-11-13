Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Метео arrow В Украине некоторые области засыпало снегом — фото, видео arrow

В Украине некоторые области засыпало снегом — фото, видео

13 ноября 2024 10:51
Светлана Силенко - Редактор
Снег в Украине 13 ноября — где наблюдались осадки
Высокогорье Карпат. Фото: ГСЧС Франковщины
Светлана Силенко - Редактор

Часть Украины 13 ноября засыпало снегом. Осадки отмечались во Львовской, Тернопольской, Ровенской и Ивано-Франковской областях, а также в Житомире. В высокогорье Карпат сохраняется минусовая температура воздуха.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Ивано-Франковской области в среду, 13 ноября.

Читайте также:

В некоторых областях выпал снег

В высокогорье Карпат сохраняется минусовая температура воздуха и осадки в виде снега. Спасатели напомнили правила безопасности:

  • воздержитесь от выходов в высокогорье в период усложнения погодных условий;
  • учитывайте, что погода в горах меняется несколько раз в сутки, поэтому обязательно проверяйте прогноз погоды.
Снег в Карпатах
Снег в Карпатах. Фото: ГСЧС Франковщины

Как сообщала синоптик Наталья Диденко, мокрый снег или ледяной дождь наиболее вероятны 13 ноября в западных областях Украины, в Житомирской и Винницкой областях.

О снегопаде предупредила также патрульная полиция Львовщины.

Снег во Львовской области
Снег во Львовской области. Фото: Патрульная полиция Львовской области

"Такая ситуация сейчас в районе населенного пункта Новый Милятин. На отрезке с 480 км по 500 км автодороги М-06 Киев — Чоп. Обильные осадки мокрого снега", — говорится в сообщении.

В соцсетях публикуют видео из разных уголков Украины.

Напомним, во Львовской области синоптики обещали снег 13 ноября. Днем температура будет выше нуля, а ночью возможны морозы. Водителям следует быть внимательными на дорогах, поскольку возможна гололедица.

Также Новини.LIVE писали, что 13 ноября в Харьковской области ожидается переменная облачность с мокрым снегом и дождем. Температура воздуха будет умеренной.

погода погода в Украине зима осадки снег

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:00 Выплаты для ВПЛ в Одессе — как получить разовую денежную помощь

10:51 В Украине некоторые области засыпало снегом — фото, видео

10:51 Маленькая одесситка обокрала магазин на 2 тысячи — решение суда

10:49 Россияне пытаются создать новую бригаду в Крыму, — АТЕШ

10:25 Лунина и Винисиуса Реал выставит на трансферный рынок

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

10:25 Бонус к отпуску — кто может получить деньги на оздоровление

10:24 В Харькове мужчина избивал и обворовывал прохожих — решение суда

10:21 Одесский порт купил элитные авто у брата одиозного бизнесмена

10:20 Франция и Британия давят на США для ударов вглубь РФ, — Кузан

10:19 Финляндия передаст Украине гумпомощь на сумму 77 тыс. евро

11:00 Выплаты для ВПЛ в Одессе — как получить разовую денежную помощь

10:51 В Украине некоторые области засыпало снегом — фото, видео

10:51 Маленькая одесситка обокрала магазин на 2 тысячи — решение суда

10:49 Россияне пытаются создать новую бригаду в Крыму, — АТЕШ

10:25 Лунина и Винисиуса Реал выставит на трансферный рынок

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

10:25 Бонус к отпуску — кто может получить деньги на оздоровление

10:24 В Харькове мужчина избивал и обворовывал прохожих — решение суда

10:21 Одесский порт купил элитные авто у брата одиозного бизнесмена

10:20 Франция и Британия давят на США для ударов вглубь РФ, — Кузан

10:19 Финляндия передаст Украине гумпомощь на сумму 77 тыс. евро

06:40 Цены на медь в ноябре — стоимость цветных металлов в Украине

06:04 Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

12 ноября 2024

14:18 Больше, чем у депутатов — минимальная пенсия для одесситов

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине высокие цены на подсолнечник — стоимость зерна в ноябре

Эксклюзив

00:28 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

11 ноября 2024

23:23 Сможет ли Трамп закончить войну — что говорят в Одессе

06:27 Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

05:43 Шинный завод и элитный отель — самые дорогие объявления на OLX

10 ноября 2024

06:09 Газ, уголь или дрова — чем в Украине выгоднее отапливать дом

Text

08:00 Встреча Байдена и Трампа и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

Text

07:50 Устенко предупредил об угрозах при уменьшении помощи США

Text

07:32 За деньги на метро можно выработать 1,15 млн дронов, — Бахматов

12 ноября 2024
Text

22:47 Депутат объяснил, нужно ли строить метро в Киеве

Text

22:09 Бахматов назвал, почему бюджет Киева не отвечает военному времени

Text

19:33 Нардеп отреагировала на заявление о сроках восстановления домов

Text

19:16 Бюджет Киева-2025 и планы Кличко — эфир Киевское время

Text

18:40 Нардеп объяснил, почему важно ремонтировать дороги во время войны

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

Text

17:59 Заявление Макрона и изменения в ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Text

13:08 Сколько средств ежемесячно теряет Украина — ответ нардепа

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

06:01 Пенсионеры получат 1 тыс. грн доплаты — кто в списке

4 ноября 2024

06:05Тысяча вам не придет — что не так с Национальным кэшбеком