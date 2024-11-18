Прогноз погоды в Украине на завтра 19 ноября от Натальи Диденко

Погода порадует украинцев — прогноз на завтра от Натальи Диденко
Погода в Украине завтра, 19 ноября, порадует повышением температуры воздуха. Осадков также не ожидается.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды на 19 ноября
По словам Диденко, по всей территории Украины — без осадков. Температура воздуха будет +4...+7 °С.
На юге страны теплее — +7...+12 °С. А в Крыму ожидается до +14 °С.
Изменение погоды
Синоптик рассказала, что 20 ноября ожидается "скачок тепла". Местами температура воздуха повысится до +15 °С, однако на западе и северо-востоке до +9 °С.
А уже 21 ноября атмосферные фронты принесут сложную погоду с дождями и снегом.
Погода в Киеве 19 ноября
В столице завтра ожидается погода без осадков. Днем температура погоды будет до +7 °С.
Осложнение погоды в Киеве ожидается с 21 ноября.
Напомним, в течение недели с 18 по 24 ноября в Украине прогнозируется влажная и ветреная погода. Ожидается усиление циклонической активности.
Также 13 ноября снег засыпал часть Украины. Осадки зафиксировали во Львовской, Тернопольской, Ровенской и Ивано-Франковской областях.
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