Прогноз погоды в Украине на завтра 19 ноября от Натальи Диденко

Теплая осень в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 19 ноября, порадует повышением температуры воздуха. Осадков также не ожидается.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды на 19 ноября

По словам Диденко, по всей территории Украины — без осадков. Температура воздуха будет +4...+7 °С.

На юге страны теплее — +7...+12 °С. А в Крыму ожидается до +14 °С.

Изменение погоды

Синоптик рассказала, что 20 ноября ожидается "скачок тепла". Местами температура воздуха повысится до +15 °С, однако на западе и северо-востоке до +9 °С.

А уже 21 ноября атмосферные фронты принесут сложную погоду с дождями и снегом.

Погода в Киеве 19 ноября

В столице завтра ожидается погода без осадков. Днем температура погоды будет до +7 °С.

Осложнение погоды в Киеве ожидается с 21 ноября.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, в течение недели с 18 по 24 ноября в Украине прогнозируется влажная и ветреная погода. Ожидается усиление циклонической активности.

Также 13 ноября снег засыпал часть Украины. Осадки зафиксировали во Львовской, Тернопольской, Ровенской и Ивано-Франковской областях.