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Подекуди до +14 °С — синоптики дали прогноз на сьогодні

19 листопада 2024 05:05
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди в Україні на вівторок, 19 листопада, від Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко
Люди гуляють у парку восени. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоди в Україні на вівторок, 19 листопада, повідомили синоптики. Буде хмарно із проясненнями. У західних, а вночі і в північних областях, невеликий дощ із мокрим снігом. На решті території без опадів.

Про це в понеділок, 18 листопада, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Погода в Україні 19 листопада
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Південно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с, однак у Карпатах його пориви місцями сягатимуть 15–20 м/с. Температура вночі триматиметься в межах +3...-2 °С. Удень потеплішає до +3..+8 °С, а в південній частині — до +13 °С. 

Карта температур на 19 листопада
Карта температур від Meteopost.com

На Київщині хмарно із проясненнями. Уночі невеликий дощ із мокрим снігом. Швидкість південно-західного вітру становитиме 7–12 м/с. Температура повітря в області вночі опуститься до +3...-2 °С, а вдень потеплішає до +3...+8 °С. У столиці вночі буде близько +1...+3 °С, а вдень +5...+7 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у вівторок, 19 листопада, в Україні буде без опадів. Температура повітря вдень становитиме +4...+7 °С, на півдні +7...+12 °С, а у Криму до +14 °С.

У Києві також очікується погода без опадів, удень буде до +7 °С.

Раніше Наталка Діденко повідомляла, що 20 листопада в Україні буде стрибок тепла. Удень повітря прогріється до +8...+15 °С. А от 21 листопада через атмосферні фронти погода ускладниться. Очікуються дощі, сніг і налипання мокрого снігу.

Нагадаємо, синоптики зазначали, що протягом тижня з 18 по 24 листопада в Україні буде волога та вітряна погода. Також посилиться циклонічна активність.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні

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