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Местами до +14 °С — синоптики дали прогноз на сегодня

19 ноября 2024 05:05
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Украине на вторник, 19 ноября, от Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко
Люди гуляют в парке осенью. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоды в Украине на вторник, 19 ноября, сообщили синоптики. Будет облачно с прояснениями. В западных, а ночью и в северных областях, небольшой дождь с мокрым снегом. На остальной территории без осадков.

Об этом в понедельник, 18 ноября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре .

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Погода в Украине 19 ноября
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, однако в Карпатах его порывы местами будут достигать 15–20 м/с. Температура ночью будет держаться в пределах +3...-2 °С. Днем потеплеет до +3...+8 °С, а в южной части — до +13 °С.

Карта температур на 19 ноября
Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь с мокрым снегом. Скорость юго-западного ветра составит 7–12 м/с. Температура воздуха в области ночью опустится до +3...-2 °С, а днем потеплеет до +3...+8 °С. В столице ночью будет около +1...+3 °С, а днем +5...+7 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, во вторник, 19 ноября, в Украине будет без осадков. Температура воздуха днем будет +4...+7 °С, на юге +7...+12 °С, а в Крыму до +14 °С.

В Киеве также ожидается погода без осадков, днем будет до +7 °С.

Ранее Наталка Диденко сообщала, что 20 ноября в Украине будет скачок тепла. Днем воздух прогреется до +8...+15 °С. А вот 21 ноября из-за атмосферных фронтов погода усложнится. Ожидается дождь, снег и налипание мокрого снега.

Напомним, синоптики отмечали, что в течение недели с 18 по 24 ноября в Украине будет влажная и ветреная погода. Также усилится циклоническая активность.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко синоптик прогноз погоды погода в Украине

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