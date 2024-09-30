Прогноз погоды на завтра 1 октября от Укргидрометцентра.

Женщина идет по улице Киева. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Во вторник, 1 октября, в западных регионах Украины ожидаются дожди, а на остальной территории переменная облачность без осадков. Также будет повышение уровня воды на реках Днестр и Прут, без негативных последствий.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Погода в Украине 1 октября

В западных регионах, а также в Житомирской, Винницкой, Одесской, Херсонской областях и Крыму ожидается облачная погода с прояснениями и дождем. На остальной территории будет переменная облачность без осадков.

Ветер северо-западный, на Левобережье восточный, 7-12 м/с, в восточных, Запорожской и Одесской областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха в западных, Житомирской и Винницкой областях ночью будет +3...+8°С, днем +8...+13°С. На остальной территории ночью будет +9...+14°С, на юге показатели повысятся до 17°С.

Днем температура воздуха будет +17...+22°С, а в восточных областях дойдет до 25°С.

На высокогорье Карпат ожидается дождь и мокрый снег. Температура ночью будет колебаться от +3 до -2°С, днем синоптики прогнозируют +4...+9°С.

Прогноз погоды на 1 октября. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области 1 октября

В Киевской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет +9...+14°С, днем показатели будут колебаться от +17...+22°С.

В столице ночью прогнозируют +10...+19°С, днем +18...+20°С.

Температурная карта Украины 1 октября. Фото: скриншот

Предупреждение о пожарной опасности в Украине

В течение 1-3 октября в большинстве северных, центральных, Харьковской, южных областях и в Крыму предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности.

Карта пожарной опасности на 3 октября. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение о гидрологических явлениях

С 1 по 3 октября на участке Днестра между Галичем и Залещиками прогнозируется повышение уровней воды на 0,5-0,9 м по сравнению с данными на 8:00 30 сентября, без негативных последствий.

Во второй половине дня 1 октября на реке Прут в районе гидрологического поста Черновцы ожидается максимальный уровень дождевого паводка, который составит 70-120 см над нулем поста, с расходами воды в пределах 100-200 куб. м/с (на 8:00 30 сентября уровень воды был 3 см над нулем поста), также без негативных последствий.

Карта гидрологической опасности. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, 30 сентября в Карпатах выпал первый снег. Синоптики также прогнозируют минусовую температуру на высокогорье.

Ранее сообщалось, что в течение недели с 30 сентября по 6 октября ожидается преимущественно теплая погода. Дожди возможны во второй половине недели, но не по всей территории.