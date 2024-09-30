Прогноз погоди на завтра 1 жовтня від Укргідрометцентру

Різке похолодання — в Укргідрометцентрі зробили попередження на завтра
У вівторок, 1 жовтня, в західних регіонах України очікуються дощі, а на решті території — мінлива хмарність без опадів. Також буде підвищення рівнів води на річках Дністер і Прут, без негативних наслідків.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 1 жовтня
У західних регіонах, а також у Житомирській, Вінницькій, Одеській, Херсонській областях та в Криму очікується хмарна погода з проясненнями та дощем. На решті території пануватиме мінлива хмарність без опадів.
Вітер північно-західний, на Лівобережжі східний, 7-12 м/с, у східних, Запорізькій та Одеській областях місцями пориви 15-20 м/с.
Температура повітря у західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі становитиме +3...+8 °С, вдень +8...+13°С. На решті території вночі буде +9...+14°С, на півдні показники підвищаться до 17°С.
Вдень температура повітря становитиме +17...+22°С, а в східних областях дійде до 25°С.
На високогір'ї Карпат передбачається дощ та мокрий сніг. Температура вночі коливатиметься від +3°С до -2°С, вдень синоптики прогнозують +4...+9°С.
Прогноз погоди на Київщині 1 жовтня
У Київській області передбачається мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря вночі становитиме +9...+14°С, вдень показники коливатимуться від +17...+22°С.
У столиці вночі прогнозують +10...+19°С, вдень +18...+20°С.
Попередження про пожежну небезпеку в Україні
Упродовж 1-3 жовтня у більшості північних, центральних, Харківській, південних областях та в Криму попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Попередження про гідрологічні явища
Із 1 по 3 жовтня на ділянці Дністра між Галичем та Заліщиками прогнозується підвищення рівнів води на 0,5-0,9 м порівняно з даними на 08:00 30 вересня, без негативних наслідків.
У другій половині дня 1 жовтня на річці Прут у районі гідрологічного поста Чернівці очікується максимальний рівень дощового паводку, який становитиме 70-120 см над нулем поста, з витратами води в межах 100-200 куб. м/с (на 08:00 30 вересня рівень води був 3 см над нулем поста), також без негативних наслідків.
Нагадаємо, що 30 вересня в Карпатах випав перший сніг. Синоптики також прогнозують мінусову температуру на високогір'ї.
Раніше ми повідомляли, що протягом тижня з 30 вересня по 6 жовтня очікується переважно тепла погода. Дощі можливі в другій половині тижня, але не на всій території.
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