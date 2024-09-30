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Різке похолодання — в Укргідрометцентрі зробили попередження на завтра

30 вересня 2024 17:22
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди на завтра 1 жовтня від Укргідрометцентру
Жінка йде вулицею Києва. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Світлана Силенко - Редактор

У вівторок, 1 жовтня, в західних регіонах України очікуються дощі, а на решті території — мінлива хмарність без опадів. Також буде підвищення рівнів води на річках Дністер і Прут, без негативних наслідків. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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У західних регіонах, а також у Житомирській, Вінницькій, Одеській, Херсонській областях та в Криму очікується хмарна погода з проясненнями та дощем. На решті території пануватиме мінлива хмарність без опадів.

Вітер північно-західний, на Лівобережжі східний, 7-12 м/с, у східних, Запорізькій та Одеській областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря у західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі становитиме +3...+8 °С, вдень +8...+13°С. На решті території вночі буде +9...+14°С, на півдні показники підвищаться до 17°С.

Вдень температура повітря становитиме +17...+22°С, а в східних областях дійде до 25°С.

На високогір'ї Карпат передбачається дощ та мокрий сніг. Температура вночі коливатиметься від +3°С до -2°С, вдень синоптики прогнозують +4...+9°С.

Погода на 1 жовтня
Прогноз погоди на 1 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині 1 жовтня

У Київській області передбачається мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +9...+14°С, вдень показники коливатимуться від +17...+22°С. 

У столиці вночі прогнозують +10...+19°С, вдень +18...+20°С.

Погода в Україні 1 жовтня
Температурна карта України 1 жовтня. Фото: скриншот

Попередження про пожежну небезпеку в Україні

Упродовж 1-3 жовтня у більшості північних, центральних, Харківській, південних областях та в Криму попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Пожежна небезпека 3 жовтня
Мапа пожежної небезпеки на 3 жовтня. Фото: Укргідрометцентр 

Попередження про гідрологічні явища

Із 1 по 3 жовтня на ділянці Дністра між Галичем та Заліщиками прогнозується підвищення рівнів води на 0,5-0,9 м порівняно з даними на 08:00 30 вересня, без негативних наслідків.

У другій половині дня 1 жовтня на річці Прут у районі гідрологічного поста Чернівці очікується максимальний рівень дощового паводку, який становитиме 70-120 см над нулем поста, з витратами води в межах 100-200 куб. м/с (на 08:00 30 вересня рівень води був 3 см над нулем поста), також без негативних наслідків.

Гідрологічна небезпека
Мапа гідрологічної небезпеки. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що 30 вересня в Карпатах випав перший сніг. Синоптики також прогнозують мінусову температуру на високогір'ї.

Раніше ми повідомляли, що протягом тижня з 30 вересня по 6 жовтня очікується переважно тепла погода. Дощі можливі в другій половині тижня, але не на всій території.

Укргідрометцентр Україна осінь синоптик прогноз погоди температура повітря

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