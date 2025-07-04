Магнитные бури 4 июля — Земля будет в возбужденном состоянии

Женщина держится за голову из-за головной боли. Иллюстративное фото: Pexels

Магнитосфера Земли в пятницу, 4 июля, находится в возбужденном состоянии. Однако существенных магнитных бурь сегодня не прогнозируется. Геомагнитное поле ожидается от тихого до активного уровня, что может повлиять на метеочувствительных людей.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на сайт Метеопрог.com.

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Магнитные бури 4 июля

По сообщениям специалистов, солнечная активность в последние дни оставалась на низком уровне. За прошедшие сутки на Солнце зафиксировали пять вспышек класса C - эти явления практически не оказывают влияния на Землю.

В ближайшие сутки вероятность более сильных вспышек, в частности класса М, остается низкой. В целом солнечная активность будет сохраняться на умеренном уровне.

Медики напоминают, что геомагнитные колебания могут влиять на самочувствие, особенно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В такие дни возрастает риск ухудшения состояния здоровья, поэтому стоит внимательнее следить за самочувствием, избегать переутомления и при необходимости обращаться к врачу.

Плохое самочувствие у женщины. Иллюстративное фото: Pexels

Солнечная активность на 2 июля:

Возможность малого геомагнитного шторма - 15%

Вероятность большого геомагнитного шторма - 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса - 15%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса - 1%

Количество солнечных пятен - 32

Как облегчить влияние магнитных бурь на самочувствие

Чтобы лучше переносить дни с геомагнитной нестабильностью, врачи советуют придерживаться простых правил:

придерживайтесь стабильного режима сна и отдыха;

ежедневно выделяйте время на легкую физическую активность или прогулки на свежем воздухе;

отдавайте предпочтение здоровому, сбалансированному питанию;

не забывайте пить достаточно воды в течение дня;

старайтесь избегать стрессовых ситуаций, используйте техники релаксации, например, медитацию или глубокое дыхание;

создайте дома уютную атмосферу для эмоционального комфорта.

Напомним, ранее мы публиковали подробный прогноз магнитных бурь на июль 2025 года.

Также мы систематизировали лунный календарь на июль 2025 года, который подскажет благоприятные и неблагоприятные дни второго летнего месяца и поможет спланировать важные дела и события.