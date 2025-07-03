Коли магнітні бурі у липні 2025 року — детальний календар небезпечних дат

Вплив магнітних бур на здоров'я людини. Колаж: Новини.LIVE

У липні 2025 року Землю знову накриватимуть потужні магнітні бурі, які можуть серйозно вплинути на самопочуття українців. Геомагнітна активність традиційно зростає влітку, а деякі дати цього місяця вже потрапили до списку особливо небезпечних.

Новини.LIVE з посиланням на Meteoagent та Центр прогнозування космічної погоди NOAA підготували детальний розклад магнітних бур на липень 2025 року.

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Календар магнітних бур на липень 2025:

1 липня — K-індекс 6, потужна магнітна буря, яка може вплинути на самопочуття ;

— ; 2 липня — K-індекс 2.4, низька сонячна активність;

— K-індекс 2.4, низька сонячна активність; 3 травня — K-індекс 4.7, м агнітна буря середньої сили ;

— ; 4 липня — K-індекс 4, м агнітна буря середньої сили ;

— ; 5 липня — K-індекс 4, м агнітна буря середньої сили ;

— ; 6 липня — K-індекс 5, потужна магнітна буря ;

— ; 7 липня — K-індекс 3, слабкий сонячний шторм;

— K-індекс 3, слабкий сонячний шторм; 8 липня — K-індекс 3, слабкий сонячний шторм;

— K-індекс 3, слабкий сонячний шторм; 9 липня — K-індекс 3, слабкий сонячний шторм;

— K-індекс 3, слабкий сонячний шторм; 10 липня — K-індекс 2, низька сонячна активність;

— K-індекс 2, низька сонячна активність; 11 липня — K-індекс 4, м агнітна буря середньої сили ;

— ; 12 липня — K-індекс 4, м агнітна буря середньої сили ;

— ; 13 липня — K-індекс 2, низька сонячна активність;

— K-індекс 2, низька сонячна активність; 14 липня — K-індекс 2, низька сонячна активність;

— K-індекс 2, низька сонячна активність; 15 липня — K-індекс 4, м агнітна буря середньої сили ;

— ; 16 липня — K-індекс 4, м агнітна буря середньої сили ;

— ; 17 липня — K-індекс 2, низька сонячна активність;

— K-індекс 2, низька сонячна активність; 18 липня — K-індекс 2, низька сонячна активність;

— K-індекс 2, низька сонячна активність; 19 липня — K-індекс 2, низька сонячна активність;

— K-індекс 2, низька сонячна активність; 20 липня — K-індекс 4, м агнітна буря середньої сили ;

— ; 21 липня — K-індекс 4, м агнітна буря середньої сили ;

— ; 22 липня — K-індекс 4, м агнітна буря середньої сили ;

— ; 23 липня — K-індекс 5, потужна магнітна буря ;

— ; 24 липня — K-індекс 5, потужна магнітна буря ;

— ; 25 липня — K-індекс 3, слабкий сонячний шторм;

— K-індекс 3, слабкий сонячний шторм; 26 липня — K-індекс 2, низька сонячна активність;

— K-індекс 2, низька сонячна активність; 27 липня — K-індекс 4, м агнітна буря середньої сили ;

— ; 28 липня — K-індекс 3, слабкий сонячний шторм;

— K-індекс 3, слабкий сонячний шторм; 29 липня — K-індекс 3, слабкий сонячний шторм;

— K-індекс 3, слабкий сонячний шторм; 30 липня — K-індекс 4, м агнітна буря середньої сили ;

— ; 31 липня — K-індекс 4, магнітна буря середньої сили.

Важливо: це лише попередній прогноз фахівців, який впродовж місяця може змінитися, адже нові спалахи на Сонці, які провокують магнітні бурі на Землі, можуть виникнути у будь-який момент.

Вплив сонячної активності на Землю. Фото: shutterstock.com

Як магнітні бурі впливають на самопочуття — симптоми та ризики

Активність Сонця безпосередньо впливає на магнітне поле Землі, а відтак — і на усе живе, зокрема на стан здоров'я людей. У періоди магнітних бур багато хто помічає погіршення самопочуття, навіть якщо не має серйозних хронічних захворювань. Особливо чутливо реагують на геомагнітні коливання люди з проблемами серця, гіпертонією або розладами нервової системи.

Основні симптоми під час магнітних бур:

головний біль;

запаморочення;

перепади артеріального тиску;

підвищена дратівливість;

апатія;

проблеми зі сном (безсоння або поверхневий сон);

біль у суглобах;

загострення хронічних хвороб;

перебої у роботі серцево-судинної системи.

Вплив магнітних бур на людину. Фото: freepik.com

Як полегшити вплив магнітних бур на організм — поради на щодень

Щоб зменшити негативний вплив магнітних бур на самопочуття, варто дотримуватися кількох простих, але ефективних рекомендацій:

Стабільний режим сну — лягайте спати та прокидайтеся в один і той самий час. Емоційний спокій — уникайте конфліктів, перенапруження та стресових ситуацій. Прогулянки на свіжому повітрі — щодня проводьте на вулиці хоча б 30–40 хвилин. Провітрювання приміщення — забезпечуйте доступ кисню вдома та на роботі. Збалансоване харчування — відмовтеся від жирного, смаженого й занадто солоного. Пийте більше рідини — віддавайте перевагу воді та трав'яним чаям, уникайте алкоголю, кави та енергетиків.

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