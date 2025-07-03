Коли магнітні бурі у липні 2025 року — детальний календар небезпечних дат

Магнітні бурі у липні 2025 — які дати несуть страшну небезпеку
У липні 2025 року Землю знову накриватимуть потужні магнітні бурі, які можуть серйозно вплинути на самопочуття українців. Геомагнітна активність традиційно зростає влітку, а деякі дати цього місяця вже потрапили до списку особливо небезпечних.
Новини.LIVE з посиланням на Meteoagent та Центр прогнозування космічної погоди NOAA підготували детальний розклад магнітних бур на липень 2025 року.
Магнітні бурі у липні 2025 року — детальний розклад на місяць
Календар магнітних бур на липень 2025:
- 1 липня — K-індекс 6, потужна магнітна буря, яка може вплинути на самопочуття;
- 2 липня — K-індекс 2.4, низька сонячна активність;
- 3 травня — K-індекс 4.7, магнітна буря середньої сили;
- 4 липня — K-індекс 4, магнітна буря середньої сили;
- 5 липня — K-індекс 4, магнітна буря середньої сили;
- 6 липня — K-індекс 5, потужна магнітна буря;
- 7 липня — K-індекс 3, слабкий сонячний шторм;
- 8 липня — K-індекс 3, слабкий сонячний шторм;
- 9 липня — K-індекс 3, слабкий сонячний шторм;
- 10 липня — K-індекс 2, низька сонячна активність;
- 11 липня — K-індекс 4, магнітна буря середньої сили;
- 12 липня — K-індекс 4, магнітна буря середньої сили;
- 13 липня — K-індекс 2, низька сонячна активність;
- 14 липня — K-індекс 2, низька сонячна активність;
- 15 липня — K-індекс 4, магнітна буря середньої сили;
- 16 липня — K-індекс 4, магнітна буря середньої сили;
- 17 липня — K-індекс 2, низька сонячна активність;
- 18 липня — K-індекс 2, низька сонячна активність;
- 19 липня — K-індекс 2, низька сонячна активність;
- 20 липня — K-індекс 4, магнітна буря середньої сили;
- 21 липня — K-індекс 4, магнітна буря середньої сили;
- 22 липня — K-індекс 4, магнітна буря середньої сили;
- 23 липня — K-індекс 5, потужна магнітна буря;
- 24 липня — K-індекс 5, потужна магнітна буря;
- 25 липня — K-індекс 3, слабкий сонячний шторм;
- 26 липня — K-індекс 2, низька сонячна активність;
- 27 липня — K-індекс 4, магнітна буря середньої сили;
- 28 липня — K-індекс 3, слабкий сонячний шторм;
- 29 липня — K-індекс 3, слабкий сонячний шторм;
- 30 липня — K-індекс 4, магнітна буря середньої сили;
- 31 липня — K-індекс 4, магнітна буря середньої сили.
Важливо: це лише попередній прогноз фахівців, який впродовж місяця може змінитися, адже нові спалахи на Сонці, які провокують магнітні бурі на Землі, можуть виникнути у будь-який момент.
Як магнітні бурі впливають на самопочуття — симптоми та ризики
Активність Сонця безпосередньо впливає на магнітне поле Землі, а відтак — і на усе живе, зокрема на стан здоров'я людей. У періоди магнітних бур багато хто помічає погіршення самопочуття, навіть якщо не має серйозних хронічних захворювань. Особливо чутливо реагують на геомагнітні коливання люди з проблемами серця, гіпертонією або розладами нервової системи.
Основні симптоми під час магнітних бур:
- головний біль;
- запаморочення;
- перепади артеріального тиску;
- підвищена дратівливість;
- апатія;
- проблеми зі сном (безсоння або поверхневий сон);
- біль у суглобах;
- загострення хронічних хвороб;
- перебої у роботі серцево-судинної системи.
Як полегшити вплив магнітних бур на організм — поради на щодень
Щоб зменшити негативний вплив магнітних бур на самопочуття, варто дотримуватися кількох простих, але ефективних рекомендацій:
- Стабільний режим сну — лягайте спати та прокидайтеся в один і той самий час.
- Емоційний спокій — уникайте конфліктів, перенапруження та стресових ситуацій.
- Прогулянки на свіжому повітрі — щодня проводьте на вулиці хоча б 30–40 хвилин.
- Провітрювання приміщення — забезпечуйте доступ кисню вдома та на роботі.
- Збалансоване харчування — відмовтеся від жирного, смаженого й занадто солоного.
- Пийте більше рідини — віддавайте перевагу воді та трав'яним чаям, уникайте алкоголю, кави та енергетиків.
Також пропонуємо Вам ознайомитися з місячним календарем справ на липень 2025 року, який допоможе обрати найкращі дати цього літнього місяця.
Читайте Новини.LIVE!