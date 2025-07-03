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Головна Метео Магнітні бурі у липні 2025 — які дати несуть страшну небезпеку

Магнітні бурі у липні 2025 — які дати несуть страшну небезпеку

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 08:02
Коли магнітні бурі у липні 2025 року — детальний календар небезпечних дат
Вплив магнітних бур на здоров'я людини. Колаж: Новини.LIVE

У липні 2025 року Землю знову накриватимуть потужні магнітні бурі, які можуть серйозно вплинути на самопочуття українців. Геомагнітна активність традиційно зростає влітку, а деякі дати цього місяця вже потрапили до списку особливо небезпечних.

Новини.LIVE з посиланням на Meteoagent та Центр прогнозування космічної погоди NOAA підготували детальний розклад магнітних бур на липень 2025 року.

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Магнітні бурі у липні 2025 року — детальний розклад на місяць 

Календар магнітних бур на липень 2025:

  • 1 липня — K-індекс 6, потужна магнітна буря, яка може вплинути на самопочуття;
  • 2 липня — K-індекс 2.4, низька сонячна активність;
  • 3 травня K-індекс 4.7, магнітна буря середньої сили;
  • 4 липня — K-індекс 4, магнітна буря середньої сили;
  • 5 липня —  K-індекс 4, магнітна буря середньої сили;
  • 6 липня — K-індекс 5, потужна магнітна буря;
  • 7 липня — K-індекс 3, слабкий сонячний шторм;
  • 8 липня — K-індекс 3, слабкий сонячний шторм;
  • 9 липня — K-індекс 3, слабкий сонячний шторм;
  • 10 липня — K-індекс 2, низька сонячна активність;
  • 11 липня K-індекс 4, магнітна буря середньої сили;
  • 12 липня K-індекс 4, магнітна буря середньої сили;
  • 13 липня — K-індекс 2, низька сонячна активність;
  • 14 липня — K-індекс 2, низька сонячна активність;
  • 15 липня — K-індекс 4, магнітна буря середньої сили;
  • 16 липня — K-індекс 4, магнітна буря середньої сили;
  • 17 липня — K-індекс 2, низька сонячна активність;
  • 18 липня — K-індекс 2, низька сонячна активність;
  • 19 липня — K-індекс 2, низька сонячна активність;
  • 20 липня — K-індекс 4, магнітна буря середньої сили;
  • 21 липня — K-індекс 4, магнітна буря середньої сили;
  • 22 липня — K-індекс 4, магнітна буря середньої сили;
  • 23 липня — K-індекс 5, потужна магнітна буря;
  • 24 липня — K-індекс 5, потужна магнітна буря;
  • 25 липня — K-індекс 3, слабкий сонячний шторм;
  • 26 липня — K-індекс 2, низька сонячна активність;
  • 27 липня K-індекс 4, магнітна буря середньої сили;
  • 28 липня — K-індекс 3, слабкий сонячний шторм;
  • 29 липня — K-індекс 3, слабкий сонячний шторм;
  • 30 липня — K-індекс 4, магнітна буря середньої сили;
  • 31 липня — K-індекс 4, магнітна буря середньої сили.

Важливо: це лише попередній прогноз фахівців, який впродовж місяця може змінитися, адже нові спалахи на Сонці, які провокують магнітні бурі на Землі, можуть виникнути у будь-який момент. 

 

Магнітні бурі у липні 2025 року — детальний розклад на місяць
Вплив сонячної активності на Землю. Фото: shutterstock.com

Як магнітні бурі впливають на самопочуття — симптоми та ризики

Активність Сонця безпосередньо впливає на магнітне поле Землі, а відтак — і на усе живе, зокрема на стан здоров'я людей. У періоди магнітних бур багато хто помічає погіршення самопочуття, навіть якщо не має серйозних хронічних захворювань. Особливо чутливо реагують на геомагнітні коливання люди з проблемами серця, гіпертонією або розладами нервової системи.

Основні симптоми під час магнітних бур:

  • головний біль;
  • запаморочення;
  • перепади артеріального тиску;
  • підвищена дратівливість;
  • апатія;
  • проблеми зі сном (безсоння або поверхневий сон);
  • біль у суглобах;
  • загострення хронічних хвороб;
  • перебої у роботі серцево-судинної системи.

 

Як магнітні бурі впливають на самопочуття — симптоми та ризики
Вплив магнітних бур на людину. Фото: freepik.com

Як полегшити вплив магнітних бур на організм — поради на щодень

Щоб зменшити негативний вплив магнітних бур на самопочуття, варто дотримуватися кількох простих, але ефективних рекомендацій:

  1. Стабільний режим сну — лягайте спати та прокидайтеся в один і той самий час.
  2. Емоційний спокій — уникайте конфліктів, перенапруження та стресових ситуацій.
  3. Прогулянки на свіжому повітрі — щодня проводьте на вулиці хоча б 30–40 хвилин.
  4. Провітрювання приміщення — забезпечуйте доступ кисню вдома та на роботі.
  5. Збалансоване харчування — відмовтеся від жирного, смаженого й занадто солоного.
  6. Пийте більше рідини — віддавайте перевагу воді та трав'яним чаям, уникайте алкоголю, кави та енергетиків.

Також пропонуємо Вам ознайомитися з місячним календарем справ на липень 2025 року, який допоможе обрати найкращі дати цього літнього місяця.

погода здоров'я магнітні бурі прогнози календар липень
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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