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Главная Метео Магнитные бури в июле 2025 — какие даты несут страшную опасность

Магнитные бури в июле 2025 — какие даты несут страшную опасность

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 08:02
Когда магнитные бури в июле 2025 года — подробный календарь опасных дат
Влияние магнитных бурь на здоровье человека. Коллаж: Новини.LIVE

В июле 2025 года Землю снова будут накрывать мощные магнитные бури, которые могут серьезно повлиять на самочувствие украинцев. Геомагнитная активность традиционно возрастает летом, а некоторые даты этого месяца уже попали в список особо опасных.

Новини.LIVE со ссылкой на Meteoagent и Центр прогнозирования космической погоды NOAA подготовили подробное расписание магнитных бурь на июль 2025 года.

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Магнитные бури в июле 2025 года — подробное расписание на месяц

Календарь магнитных бурь на июль 2025 года:

  • 1 июля — K-индекс 6, мощная магнитная буря, которая может повлиять на самочувствие;
  • 2 июля — K-индекс 2.4, низкая солнечная активность;
  • 3 мая — K-индекс 4.7,магнитная буря средней силы;
  • 4 июля — K-индекс 4,магнитная буря средней силы;
  • 5 июляK-индекс 4,магнитная буря средней силы;
  • 6 июляK-индекс 5, мощная магнитная буря;
  • 7 июля — K-индекс 3, слабый солнечный шторм;
  • 8 июля — K-индекс 3, слабый солнечный шторм;
  • 9 июля — K-индекс 3, слабый солнечный шторм;
  • 10 июля K-индекс 2, низкая солнечная активность;
  • 11 июля — K-индекс 4,магнитная буря средней силы;
  • 12 июля — K-индекс 4,магнитная буря средней силы;
  • 13 июля K-индекс 2, низкая солнечная активность;
  • 14 июля K-индекс 2, низкая солнечная активность;
  • 15 июляK-индекс 4,магнитная буря средней силы;
  • 16 июляK-индекс 4,магнитная буря средней силы;
  • 17 июля K-индекс 2, низкая солнечная активность;
  • 18 июля — K-индекс 2, низкая солнечная активность;
  • 19 июля K-индекс 2, низкая солнечная активность;
  • 20 июляK-индекс 4,магнитная буря средней силы;
  • 21 июляK-индекс 4,магнитная буря средней силы;
  • 22 июляK-индекс 4,магнитная буря средней силы;
  • 23 июляK-индекс 5, мощная магнитная буря;
  • 24 июля K-индекс 5, мощная магнитная буря;
  • 25 июля — K-индекс 3, слабый солнечный шторм;
  • 26 июля K-индекс 2, низкая солнечная активность;
  • 27 июля K-индекс 4,магнитная буря средней силы;
  • 28 июля — K-индекс 3, слабый солнечный шторм;
  • 29 июля — K-индекс 3, слабый солнечный шторм;
  • 30 июляK-индекс 4,магнитная буря средней силы;
  • 31 июляK-индекс 4,магнитная буря средней силы.

Важно: это лишь предварительный прогноз специалистов, который в течение месяца может измениться, ведь новые вспышки на Солнце, которые провоцируют магнитные бури на Земле, могут возникнуть в любой момент.

 

Магнитные бури в июле 2025 года — подробное расписание на месяц
Влияние солнечной активности на Землю. Фото: shutterstock.com

Как магнитные бури влияют на самочувствие симптомы и риски

Активность Солнца непосредственно влияет на магнитное поле Земли, а следовательно — и на все живое, в частности на состояние здоровья людей. В периоды магнитных бурь многие замечают ухудшение самочувствия, даже если не имеют серьезных хронических заболеваний. Особенно чувствительно реагируют на геомагнитные колебания люди с проблемами сердца, гипертонией или расстройствами нервной системы.

Основные симптомы во время магнитных бурь:

  • головная боль;
  • головокружение;
  • перепады артериального давления;
  • повышенная раздражительность;
  • апатия;
  • проблемы со сном (бессонница или поверхностный сон);
  • боль в суставах;
  • обострение хронических болезней;
  • перебои в работе сердечно-сосудистой системы.

 

Как магнитные бури влияют на самочувствие — симптомы и риски
Влияние магнитных бурь на человека. фото: freepik.com

Как облегчить влияние магнитных бурь на организм советы на каждый день

Чтобы уменьшить негативное влияние магнитных бурь на самочувствие, стоит придерживаться нескольких простых, но эффективных рекомендаций:

  1. Стабильный режим сна — ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время.
  2. Эмоциональное спокойствие — избегайте конфликтов, перенапряжения и стрессовых ситуаций.
  3. Прогулки на свежем воздухе — ежедневно проводите на улице хотя бы 30-40 минут.
  4. Проветривание помещения — обеспечивайте доступ кислорода дома и на работе.
  5. Сбалансированное питание — откажитесь от жирного, жареного и слишком соленого.
  6. Пейте больше жидкости — отдавайте предпочтение воде и травяным чаям, избегайте алкоголя, кофе и энергетиков.

Также предлагаем Вам ознакомиться с лунным календарем дел на июль 2025 года, который поможет выбрать лучшие даты этого летнего месяца.

погода здоровье магнитные бури прогнозы календарь июль
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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