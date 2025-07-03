Когда магнитные бури в июле 2025 года — подробный календарь опасных дат

Влияние магнитных бурь на здоровье человека. Коллаж: Новини.LIVE

В июле 2025 года Землю снова будут накрывать мощные магнитные бури, которые могут серьезно повлиять на самочувствие украинцев. Геомагнитная активность традиционно возрастает летом, а некоторые даты этого месяца уже попали в список особо опасных.

Новини.LIVE со ссылкой на Meteoagent и Центр прогнозирования космической погоды NOAA подготовили подробное расписание магнитных бурь на июль 2025 года.

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Календарь магнитных бурь на июль 2025 года:

1 июля — K-индекс 6, мощная магнитная буря, которая может повлиять на самочувствие ;

; 2 июля — K-индекс 2.4, низкая солнечная активность;

— K-индекс 2.4, низкая солнечная активность; 3 мая — K-индекс 4.7, магнитная буря средней силы ;

; 4 июля — K-индекс 4, магнитная буря средней силы ;

; 5 июля — K-индекс 4,магнитная буря средней силы ;

— ; 6 июля — K-индекс 5, мощная магнитная буря ;

— ; 7 июля — K-индекс 3, слабый солнечный шторм;

— K-индекс 3, слабый солнечный шторм; 8 июля — K-индекс 3, слабый солнечный шторм;

— K-индекс 3, слабый солнечный шторм; 9 июля — K-индекс 3, слабый солнечный шторм;

— K-индекс 3, слабый солнечный шторм; 10 июля — K-индекс 2, низкая солнечная активность;

— K-индекс 2, низкая солнечная активность; 11 июля — K-индекс 4, магнитная буря средней силы ;

; 12 июля — K-индекс 4, магнитная буря средней силы ;

; 13 июля — K-индекс 2, низкая солнечная активность;

— K-индекс 2, низкая солнечная активность; 14 июля — K-индекс 2, низкая солнечная активность;

— K-индекс 2, низкая солнечная активность; 15 июля — K-индекс 4,магнитная буря средней силы ;

— ; 16 июля — K-индекс 4,магнитная буря средней силы ;

— ; 17 июля — K-индекс 2, низкая солнечная активность;

— K-индекс 2, низкая солнечная активность; 18 июля — K-индекс 2, низкая солнечная активность;

— K-индекс 2, низкая солнечная активность; 19 июля — K-индекс 2, низкая солнечная активность;

— K-индекс 2, низкая солнечная активность; 20 июля — K-индекс 4,магнитная буря средней силы ;

— ; 21 июля — K-индекс 4,магнитная буря средней силы ;

— ; 22 июля — K-индекс 4,магнитная буря средней силы ;

— ; 23 июля — K-индекс 5, мощная магнитная буря ;

— ; 24 июля — K-индекс 5, мощная магнитная буря ;

— ; 25 июля — K-индекс 3, слабый солнечный шторм;

— K-индекс 3, слабый солнечный шторм; 26 июля — K-индекс 2, низкая солнечная активность;

— K-индекс 2, низкая солнечная активность; 27 июля — K-индекс 4, магнитная буря средней силы ;

— ; 28 июля — K-индекс 3, слабый солнечный шторм;

— K-индекс 3, слабый солнечный шторм; 29 июля — K-индекс 3, слабый солнечный шторм;

— K-индекс 3, слабый солнечный шторм; 30 июля — K-индекс 4,магнитная буря средней силы ;

— ; 31 июля — K-индекс 4,магнитная буря средней силы.

Важно: это лишь предварительный прогноз специалистов, который в течение месяца может измениться, ведь новые вспышки на Солнце, которые провоцируют магнитные бури на Земле, могут возникнуть в любой момент.

Влияние солнечной активности на Землю. Фото: shutterstock.com

Как магнитные бури влияют на самочувствие — симптомы и риски

Активность Солнца непосредственно влияет на магнитное поле Земли, а следовательно — и на все живое, в частности на состояние здоровья людей. В периоды магнитных бурь многие замечают ухудшение самочувствия, даже если не имеют серьезных хронических заболеваний. Особенно чувствительно реагируют на геомагнитные колебания люди с проблемами сердца, гипертонией или расстройствами нервной системы.

Основные симптомы во время магнитных бурь:

головная боль;

головокружение;

перепады артериального давления;

повышенная раздражительность;

апатия;

проблемы со сном (бессонница или поверхностный сон);

боль в суставах;

обострение хронических болезней;

перебои в работе сердечно-сосудистой системы.

Влияние магнитных бурь на человека. фото: freepik.com

Как облегчить влияние магнитных бурь на организм — советы на каждый день

Чтобы уменьшить негативное влияние магнитных бурь на самочувствие, стоит придерживаться нескольких простых, но эффективных рекомендаций:

Стабильный режим сна — ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время. Эмоциональное спокойствие — избегайте конфликтов, перенапряжения и стрессовых ситуаций. Прогулки на свежем воздухе — ежедневно проводите на улице хотя бы 30-40 минут. Проветривание помещения — обеспечивайте доступ кислорода дома и на работе. Сбалансированное питание — откажитесь от жирного, жареного и слишком соленого. Пейте больше жидкости — отдавайте предпочтение воде и травяным чаям, избегайте алкоголя, кофе и энергетиков.

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