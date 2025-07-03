Когда магнитные бури в июле 2025 года — подробный календарь опасных дат

Магнитные бури в июле 2025 — какие даты несут страшную опасность
В июле 2025 года Землю снова будут накрывать мощные магнитные бури, которые могут серьезно повлиять на самочувствие украинцев. Геомагнитная активность традиционно возрастает летом, а некоторые даты этого месяца уже попали в список особо опасных.
Новини.LIVE со ссылкой на Meteoagent и Центр прогнозирования космической погоды NOAA подготовили подробное расписание магнитных бурь на июль 2025 года.
Магнитные бури в июле 2025 года — подробное расписание на месяц
Календарь магнитных бурь на июль 2025 года:
- 1 июля — K-индекс 6, мощная магнитная буря, которая может повлиять на самочувствие;
- 2 июля — K-индекс 2.4, низкая солнечная активность;
- 3 мая — K-индекс 4.7,магнитная буря средней силы;
- 4 июля — K-индекс 4,магнитная буря средней силы;
- 5 июля — K-индекс 4,магнитная буря средней силы;
- 6 июля — K-индекс 5, мощная магнитная буря;
- 7 июля — K-индекс 3, слабый солнечный шторм;
- 8 июля — K-индекс 3, слабый солнечный шторм;
- 9 июля — K-индекс 3, слабый солнечный шторм;
- 10 июля — K-индекс 2, низкая солнечная активность;
- 11 июля — K-индекс 4,магнитная буря средней силы;
- 12 июля — K-индекс 4,магнитная буря средней силы;
- 13 июля — K-индекс 2, низкая солнечная активность;
- 14 июля — K-индекс 2, низкая солнечная активность;
- 15 июля — K-индекс 4,магнитная буря средней силы;
- 16 июля — K-индекс 4,магнитная буря средней силы;
- 17 июля — K-индекс 2, низкая солнечная активность;
- 18 июля — K-индекс 2, низкая солнечная активность;
- 19 июля — K-индекс 2, низкая солнечная активность;
- 20 июля — K-индекс 4,магнитная буря средней силы;
- 21 июля — K-индекс 4,магнитная буря средней силы;
- 22 июля — K-индекс 4,магнитная буря средней силы;
- 23 июля — K-индекс 5, мощная магнитная буря;
- 24 июля — K-индекс 5, мощная магнитная буря;
- 25 июля — K-индекс 3, слабый солнечный шторм;
- 26 июля — K-индекс 2, низкая солнечная активность;
- 27 июля — K-индекс 4,магнитная буря средней силы;
- 28 июля — K-индекс 3, слабый солнечный шторм;
- 29 июля — K-индекс 3, слабый солнечный шторм;
- 30 июля — K-индекс 4,магнитная буря средней силы;
- 31 июля — K-индекс 4,магнитная буря средней силы.
Важно: это лишь предварительный прогноз специалистов, который в течение месяца может измениться, ведь новые вспышки на Солнце, которые провоцируют магнитные бури на Земле, могут возникнуть в любой момент.
Как магнитные бури влияют на самочувствие — симптомы и риски
Активность Солнца непосредственно влияет на магнитное поле Земли, а следовательно — и на все живое, в частности на состояние здоровья людей. В периоды магнитных бурь многие замечают ухудшение самочувствия, даже если не имеют серьезных хронических заболеваний. Особенно чувствительно реагируют на геомагнитные колебания люди с проблемами сердца, гипертонией или расстройствами нервной системы.
Основные симптомы во время магнитных бурь:
- головная боль;
- головокружение;
- перепады артериального давления;
- повышенная раздражительность;
- апатия;
- проблемы со сном (бессонница или поверхностный сон);
- боль в суставах;
- обострение хронических болезней;
- перебои в работе сердечно-сосудистой системы.
Как облегчить влияние магнитных бурь на организм — советы на каждый день
Чтобы уменьшить негативное влияние магнитных бурь на самочувствие, стоит придерживаться нескольких простых, но эффективных рекомендаций:
- Стабильный режим сна — ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время.
- Эмоциональное спокойствие — избегайте конфликтов, перенапряжения и стрессовых ситуаций.
- Прогулки на свежем воздухе — ежедневно проводите на улице хотя бы 30-40 минут.
- Проветривание помещения — обеспечивайте доступ кислорода дома и на работе.
- Сбалансированное питание — откажитесь от жирного, жареного и слишком соленого.
- Пейте больше жидкости — отдавайте предпочтение воде и травяным чаям, избегайте алкоголя, кофе и энергетиков.
Также предлагаем Вам ознакомиться с лунным календарем дел на июль 2025 года, который поможет выбрать лучшие даты этого летнего месяца.
Читайте Новини.LIVE!