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Головна Метео Прогноз магнітних бур на сьогодні — коли очікувати сплески

Прогноз магнітних бур на сьогодні — коли очікувати сплески

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 16:03
Магнітні бурі 4 липня — Земля буде у збудженому стані
Жінка тримається за голову через головний біль. Ілюстративне фото: Pexels

Магнітосфера Землі у п'ятницю, 4 липня, перебуває у збудженому стані. Однак суттєвих магнітних бур сьогодні не прогнозується. Геомагнітне поле очікується від тихого до активного рівня, що може вплинути на метеочутливих людей.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на сайт Мeteoprog.com.

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Магнітні бурі 4 липня

За повідомленнями фахівців, сонячна активність останніми днями залишалася на низькому рівні. Протягом минулої доби на Сонці зафіксували п’ять спалахів класу C — ці явища практично не мають впливу на Землю.

У найближчу добу ймовірність сильніших спалахів, зокрема класу М, залишається низькою. Загалом сонячна активність зберігатиметься на помірному рівні.

Медики нагадують, що геомагнітні коливання можуть впливати на самопочуття, особливо у людей із серцево-судинними захворюваннями. У такі дні зростає ризик погіршення стану здоров’я, тому варто уважніше стежити за самопочуттям, уникати перевтоми й за потреби звертатися до лікаря.

Мощные магнитные бури накроют Землю – самые опасные даты
Погане самопочуття у жінки. Ілюстративне фото: Pexels

Сонячна активність на 2 липня:

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 15%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 15%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%
  • Кількість сонячних плям — 32

Як полегшити вплив магнітних бур на самопочуття

Щоб краще переносити дні з геомагнітною нестабільністю, лікарі радять дотримуватися простих правил:

  • дотримуйтеся стабільного режиму сну та відпочинку;
  • щодня виділяйте час на легку фізичну активність або прогулянки на свіжому повітрі;
  • віддавайте перевагу здоровому, збалансованому харчуванню;
  • не забувайте пити достатньо води протягом дня;
  • намагайтеся уникати стресових ситуацій, використовуйте техніки релаксації, наприклад, медитацію чи глибоке дихання;
  • створіть вдома затишну атмосферу для емоційного комфорту.

Нагадаємо, раніше ми публікували детальний прогноз магнітних бур на липень 2025 року.

Також ми систематизували місячний календар на липень 2025 року, який підкаже сприятливі та несприятливі дні другого літнього місяця та допоможе спланувати важливі справи та події. 

магнітні бурі головний біль метеозалежність Земля сонячна активність
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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