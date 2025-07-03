Магнітні бурі в Україні 3 липня — прогноз для метеозалежних

Погане самопочуття. Фото: Pexels

У четвер, 3 липня, геомагнітна обстановка навколо Землі буде збудженою, однак серйозних магнітних бур фахівці не очікують. За прогнозами, активність геомагнітного поля коливатиметься від тихого до слабкого збурення, а ймовірність суттєвого магнітного шторму залишається низькою.

Про це повідомили астросиноптики Meteoprog.

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Магнітні бурі 3 липня

Сонячна активність наразі також перебуває на низькому рівні — впродовж останньої доби на поверхні Сонця не зафіксовано жодного спалаху. На четвер, 3 липня, прогнозується продовження спокійного періоду з мінімальним ризиком виникнення спалахів класу М, які мають середню силу.

Погіршення самопочуття. Фото: Pexels

Сонячна активність на 3 липня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 25%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 15%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%

Кількість сонячних плям — 30

Фахівці попереджають, що навіть незначні зміни в магнітному полі Землі можуть впливати на самопочуття метеочутливих людей. У такі дні зростає ризик погіршення стану у пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями, а також у людей, схильних до головного болю, безсоння чи перепадів настрою.

Саме тому регулярний моніторинг сонячної активності дає змогу своєчасно вжити профілактичних заходів для запобігання інфарктам і інсультам.

Які бувають класи магнітних бур і що вони означають

Магнітні бурі класифікують за шкалою K-індексу — від K=0 (повна тиша) до K=9 (екстремальний шторм). Умовно виділяють кілька рівнів:

K 1–3 — спокійний стан магнітосфери. Ніякого впливу на здоров’я або техніку не фіксується.

K 4 — збуджений стан. Вплив мінімальний, можливе короткочасне погіршення самопочуття у чутливих людей.

K 5 (G1) — слабка буря. Можливі незначні збої в електроніці, вплив на здоров’я у людей із хронічними захворюваннями.

K 6 (G2) — помірна буря. Можуть виникати проблеми з навігацією, мобільним зв’язком і енергосистемами.

K 7 (G3) — сильна буря. Спостерігаються перебої в радіозв’язку, частіші головні болі, порушення сну, погіршення самопочуття.

K 8 (G4) — дуже сильна буря. Суттєві збої в роботі супутників, загострення серцево-судинних проблем.

K 9 (G5) — екстремальна буря. Найнебезпечніша: загроза для інфраструктури, здоров’я та навіть авіаперельотів на великих широтах.

Таким чином, 3 липня прогнозується лише збуджений стан (K 4), тож підстав для серйозного занепокоєння немає. Однак метеозалежним людям варто уникати зайвого стресу, пити більше води та слідкувати за артеріальним тиском.

Нагадаємо, у липні буде чимало небезпечних днів для метеозалежних. Фахівці вже сказали, в які дні цього місяця будуть магнітні бурі.

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