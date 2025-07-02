Погода в Україні — детальний прогноз до 9 липня від Наталки Діденко

Діти охолоджуються в спекотну погоду у фонтані. Фото: УНІАН

На початку липня в Україні встановиться по-справжньому літня погода. У деяких регіонах впродовж наступних днів й справді спека буде поступово підсилюватися, однак причин для тривоги поки немає.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Україні 3 липня

За її словами, найвищі температури очікуються вже ближче до наступного тижня. Тим часом у четвер, 3 липня, денна температура в більшості регіонів коливатиметься в межах +27...+32 °С.

Температурна карта України 3 липня. Фото: Метеопост

Водночас на північному сході країни буде дещо прохолодніше — +23...+27 °С. Опади цього дня можливі лише на сході України, де пройдуть грозові дощі. Також в Україні припиниться сильний вітер.

Прогноз погоди у Києві 3 липня

У Києві 3 липня очікується сонячна, суха погода з температурою вдень у межах +28...+30 °С. А вже наступного дня, 4 липня, у столиці стане ще спекотніше. Однак уже 5-6 липня синоптична ситуація трохи стабілізується — спека вщухне.

Коли настане спека

Наталка Діденко зауважила, що вже починаючи з 7 липня, в Україну повернеться хвиля спеки Втім, вона буде недовготривалою, бо триватиме до 8 числа, а вже 9 липня температура знову почне знижуватись.

Синоптик наголошує, що спека буде відчутною, але циклічною — очікується як посилення, так і нетривалі перерви зі зниженням температури.

Нагадаємо, синоптик Наталія Птуха розповіла про погоду по Україні в липні та чи буде сильне підвищення температури.

Тим часом в Європі деякі країни потерпають від нестерпної спеки вище +40 °С.