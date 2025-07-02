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Главная Метео Диденко успокоила относительно прогноза жары — какая будет погода

Диденко успокоила относительно прогноза жары — какая будет погода

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 14:40
Погода в Украине — подробный прогноз до 9 июля от Наталки Диденко
Дети охлаждаются в жаркую погоду в фонтане. Фото: УНИАН
Ключові моменти Погода в Украине 3 июля Прогноз погоды в Киеве 3 июля Когда наступит жара

В начале июля в Украине установится по-настоящему летняя погода. В некоторых регионах в течение следующих дней действительно жара будет постепенно усиливаться, однако причин для тревоги пока нет.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 3 июля

По ее словам, самые высокие температуры ожидаются уже ближе к следующей неделе. Тем временем в четверг, 3 июля, дневная температура в большинстве регионов будет колебаться в пределах +27...+32 °С.

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Температурная карта Украины 3 июля. Фото: Метеопост

В то же время на северо-востоке страны будет несколько прохладнее — +23...+27 °С. Осадки в этот день возможны только на востоке Украины, где пройдут грозовые дожди. Также в Украине прекратится сильный ветер.

Прогноз погоды в Киеве 3 июля

В Киеве 3 июля ожидается солнечная, сухая погода с температурой днем в пределах +28...+30 °С. А уже на следующий день, 4 июля, в столице станет еще жарче. Однако уже 5-6 июля синоптическая ситуация немного стабилизируется — жара утихнет.

Когда наступит жара

Наталья Диденко отметила, что уже начиная с 7 июля, в Украину вернется волна жары Впрочем, она будет недолговременной, потому что продлится до 8 числа, а уже 9 июля температура снова начнет снижаться.

Синоптик отмечает, что жара будет ощутимой, но циклической — ожидается как усиление, так и непродолжительные перерывы со снижением температуры.

Напомним, синоптик Наталья Птуха рассказала о погоде по Украине в июле и будет ли сильное повышение температуры.

Тем временем в Европе некоторые страны страдают от невыносимой жары выше +40 °С.

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Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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