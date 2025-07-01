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Головна Метео У липні буде +34°С далеко не всюди — що каже синоптик про спеку

У липні буде +34°С далеко не всюди — що каже синоптик про спеку

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2025 13:30
Прогноз погоди на липень від Наталії Птухи — де буде спека дощі та грози в Україні
Кияни відпочивають на пляжі. Фото: Новини.LIVE

Перші дні липня в Україні ознаменуються нестійкою погодою з помірною температурою і дощами, але вже з 3 числа варто очікувати підвищення температури. Попри це, наразі прогнозувати сильну спеку вище +35 °С іще зарано. 

Про це розповіла синоптик Наталія Птуха в ефірі Ранок.LIVE.

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За її словами, 1-2 липня ще зберігатиметься вплив циклону на північному сході країни, що зумовить помірне повітря і дощову погоду. У більшості регіонів температура в цей період становитиме від +18 до +24 °С, а на заході й півдні — до +28 °С.

Починаючи з 3 липня, температура в багатьох областях почне зростати, досягаючи позначок +28...+34 °C. У південних регіонах, Закарпатті та південному заході країни вже 4 липня можливе локальне підвищення температури. Водночас Наталія Птуха наголошує, що справжньою спекою в Україні вважається температура від +35 °C і вище, а станом на 4 липня така спека матиме лише точковий характер.

Синоптик також повідомила, що на 4 липня очікується надходження атмосферного фронту з півночі, який зумовить грози та зливи у північно-західних і частково центральних областях. Грозова активність триватиме й надвечір 5 липня — через нагріте повітря опади матимуть зливовий характер.

Після 5 липня в більшості регіонів прогнозується температурне коливання в межах +22...+28 °C, а на півдні та в Закарпатті — до +30...+34 °C.

Перша декада липня, за прогнозом синоптика, буде нестабільною: температура зростатиме з 6 липня, проте атмосферні фронти спричинятимуть періодичне зниження та зміни погоди.

Стабільної виснажливої спеки на території України протягом першої декади липня поки що не прогнозується.

Тим часом Європа потерпає від аномальної спеки, яка вже призвела до масштабних лісових пожеж

Втім інші синоптики вважають, що липень в Україні буде посушливим з недостатньою кількістю дощів. 

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Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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