Прогноз погоды на июль от Натальи Птухи — где будет жара дожди и грозы в Украине

Киевляне отдыхают на пляже. Фото: Новини.LIVE

Первые дни июля в Украине ознаменуются неустойчивой погодой с умеренной температурой и дождями, но уже с 3 числа стоит ожидать повышения температуры. Несмотря на это, пока прогнозировать сильную жару выше +35°С еще рано.

Об этом рассказала синоптик Наталья Птуха в эфире Ранок.LIVE.

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По ее словам, 1-2 июля еще будет сохраняться влияние циклона на северо-востоке страны, что обусловит умеренный воздух и дождливую погоду. В большинстве регионов температура в этот период составит от +18 до +24°С, а на западе и юге — до +28°С.

Начиная с 3 июля, температура во многих областях начнет расти, достигая отметок +28...+34°C. В южных регионах, Закарпатье и юго-западе страны уже 4 июля возможно локальное повышение температуры. В то же время Наталья Птуха отмечает, что настоящей жарой в Украине считается температура от +35°C и выше, а по состоянию на 4 июля такая жара будет иметь лишь точечный характер.

Синоптик также сообщила, что на 4 июля ожидается поступление атмосферного фронта с севера, который обусловит грозы и ливни в северо-западных и частично центральных областях. Грозовая активность продлится и к вечеру 5 июля — из-за нагретого воздуха осадки будут иметь ливневый характер.

После 5 июля в большинстве регионов прогнозируется температурное колебание в пределах +22...+28°C, а на юге и в Закарпатье — до +30...+34°C.

Первая декада июля, по прогнозу синоптика, будет нестабильной: температура будет расти с 6 июля, однако атмосферные фронты будут вызывать периодическое снижение и изменения погоды.

Стабильной изнуряющей жары на территории Украины в течение первой декады июля пока не прогнозируется.

Тем временем Европа страдает от аномальной жары, которая уже привела к масштабным лесным пожарам.

Впрочем другие синоптики считают, что июль в Украине будет засушливым с недостаточным количеством дождей.