Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихологияСпортМедцентрВкусШоу-бизнес 1Шоу-бизнесНедвижимостьКиноВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео В июле будет +34°С далеко не везде — что говорит синоптик о жаре

В июле будет +34°С далеко не везде — что говорит синоптик о жаре

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 13:30
Прогноз погоды на июль от Натальи Птухи — где будет жара дожди и грозы в Украине
Киевляне отдыхают на пляже. Фото: Новини.LIVE

Первые дни июля в Украине ознаменуются неустойчивой погодой с умеренной температурой и дождями, но уже с 3 числа стоит ожидать повышения температуры. Несмотря на это, пока прогнозировать сильную жару выше +35°С еще рано.

Об этом рассказала синоптик Наталья Птуха в эфире Ранок.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Какой будет погода в Украине в первой половине июля

По ее словам, 1-2 июля еще будет сохраняться влияние циклона на северо-востоке страны, что обусловит умеренный воздух и дождливую погоду. В большинстве регионов температура в этот период составит от +18 до +24°С, а на западе и юге — до +28°С.

Начиная с 3 июля, температура во многих областях начнет расти, достигая отметок +28...+34°C. В южных регионах, Закарпатье и юго-западе страны уже 4 июля возможно локальное повышение температуры. В то же время Наталья Птуха отмечает, что настоящей жарой в Украине считается температура от +35°C и выше, а по состоянию на 4 июля такая жара будет иметь лишь точечный характер.

Синоптик также сообщила, что на 4 июля ожидается поступление атмосферного фронта с севера, который обусловит грозы и ливни в северо-западных и частично центральных областях. Грозовая активность продлится и к вечеру 5 июля — из-за нагретого воздуха осадки будут иметь ливневый характер.

После 5 июля в большинстве регионов прогнозируется температурное колебание в пределах +22...+28°C, а на юге и в Закарпатье — до +30...+34°C.

Первая декада июля, по прогнозу синоптика, будет нестабильной: температура будет расти с 6 июля, однако атмосферные фронты будут вызывать периодическое снижение и изменения погоды.

Стабильной изнуряющей жары на территории Украины в течение первой декады июля пока не прогнозируется.

Тем временем Европа страдает от аномальной жары, которая уже привела к масштабным лесным пожарам.

Впрочем другие синоптики считают, что июль в Украине будет засушливым с недостаточным количеством дождей.

погода синоптик прогноз погоды погода в Украине июль
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации