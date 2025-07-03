Магнитные бури в Украине 3 июля — прогноз для метеозависимых

Солнечная активность была нетипичной — прогноз магнитных бурь
В четверг, 3 июля, геомагнитная обстановка вокруг Земли будет возбужденной, однако серьезных магнитных бурь специалисты не ожидают. По прогнозам, активность геомагнитного поля будет колебаться от тихого до слабого возмущения, а вероятность существенного магнитного шторма остается низкой.
Об этом сообщили астросиноптики Meteoprog.
Магнитные бури 3 июля
Солнечная активность сейчас также находится на низком уровне - в течение последних суток на поверхности Солнца не зафиксировано ни одной вспышки. На четверг, 3 июля, прогнозируется продолжение спокойного периода с минимальным риском возникновения вспышек класса М, которые имеют среднюю силу.
Солнечная активность на 3 июля:
- Возможность малого геомагнитного шторма — 25%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
- Количество солнечных пятен — 30
Специалисты предупреждают, что даже незначительные изменения в магнитном поле Земли могут влиять на самочувствие метеочувствительных людей. В такие дни возрастает риск ухудшения состояния у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также у людей, склонных к головным болям, бессоннице или перепадам настроения.
Именно поэтому регулярный мониторинг солнечной активности позволяет своевременно принять профилактические меры для предотвращения инфарктов и инсультов.
Какие бывают классы магнитных бурь и что они означают
Магнитные бури классифицируют по шкале K-индекса - от K=0 (полная тишина) до K=9 (экстремальный шторм). Условно выделяют несколько уровней:
- K 1-3 — спокойное состояние магнитосферы. Никакого влияния на здоровье или технику не фиксируется.
- K 4 — возбужденное состояние. Влияние минимальное, возможно кратковременное ухудшение самочувствия у чувствительных людей.
- K 5 (G1) — слабая буря. Возможны незначительные сбои в электронике, влияние на здоровье у людей с хроническими заболеваниями.
- K 6 (G2) — умеренная буря. Могут возникать проблемы с навигацией, мобильной связью и энергосистемами.
- K 7 (G3) — сильная буря. Наблюдаются перебои в радиосвязи, более частые головные боли, нарушения сна, ухудшение самочувствия.
- K 8 (G4) — очень сильная буря. Существенные сбои в работе спутников, обострение сердечно-сосудистых проблем.
- K 9 (G5) — экстремальная буря. Самая опасная: угроза для инфраструктуры, здоровья и даже авиаперелетов на больших широтах.
Таким образом, 3 июля прогнозируется лишь возбужденное состояние (K 4), поэтому оснований для серьезного беспокойства нет. Однако метеозависимым людям стоит избегать лишнего стресса, пить больше воды и следить за артериальным давлением.
Напомним, в июле будет немало опасных дней для метеозависимых. Специалисты уже сказали, в какие дни этого месяца будут магнитные бури.
Между тем синоптики объяснили, ждать ли сильной жары в июле в Украине.
Читайте Новини.LIVE!