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Главная Метео Солнечная активность была нетипичной — прогноз магнитных бурь

Солнечная активность была нетипичной — прогноз магнитных бурь

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 13:28
Магнитные бури в Украине 3 июля — прогноз для метеозависимых
Плохое самочувствие. Фото: Pexels

В четверг, 3 июля, геомагнитная обстановка вокруг Земли будет возбужденной, однако серьезных магнитных бурь специалисты не ожидают. По прогнозам, активность геомагнитного поля будет колебаться от тихого до слабого возмущения, а вероятность существенного магнитного шторма остается низкой.

Об этом сообщили астросиноптики Meteoprog.

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Магнитные бури 3 июля

Солнечная активность сейчас также находится на низком уровне - в течение последних суток на поверхности Солнца не зафиксировано ни одной вспышки. На четверг, 3 июля, прогнозируется продолжение спокойного периода с минимальным риском возникновения вспышек класса М, которые имеют среднюю силу.

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Ухудшение самочувствия. Фото: Pexels

Солнечная активность на 3 июля:

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 25%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
  • Количество солнечных пятен — 30

Специалисты предупреждают, что даже незначительные изменения в магнитном поле Земли могут влиять на самочувствие метеочувствительных людей. В такие дни возрастает риск ухудшения состояния у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также у людей, склонных к головным болям, бессоннице или перепадам настроения.

Именно поэтому регулярный мониторинг солнечной активности позволяет своевременно принять профилактические меры для предотвращения инфарктов и инсультов.

Какие бывают классы магнитных бурь и что они означают

Магнитные бури классифицируют по шкале K-индекса - от K=0 (полная тишина) до K=9 (экстремальный шторм). Условно выделяют несколько уровней:

  • K 1-3 — спокойное состояние магнитосферы. Никакого влияния на здоровье или технику не фиксируется.
  • K 4 — возбужденное состояние. Влияние минимальное, возможно кратковременное ухудшение самочувствия у чувствительных людей.
  • K 5 (G1) — слабая буря. Возможны незначительные сбои в электронике, влияние на здоровье у людей с хроническими заболеваниями.
  • K 6 (G2) — умеренная буря. Могут возникать проблемы с навигацией, мобильной связью и энергосистемами.
  • K 7 (G3) — сильная буря. Наблюдаются перебои в радиосвязи, более частые головные боли, нарушения сна, ухудшение самочувствия.
  • K 8 (G4) — очень сильная буря. Существенные сбои в работе спутников, обострение сердечно-сосудистых проблем.
  • K 9 (G5) — экстремальная буря. Самая опасная: угроза для инфраструктуры, здоровья и даже авиаперелетов на больших широтах.

Таким образом, 3 июля прогнозируется лишь возбужденное состояние (K 4), поэтому оснований для серьезного беспокойства нет. Однако метеозависимым людям стоит избегать лишнего стресса, пить больше воды и следить за артериальным давлением.

Напомним, в июле будет немало опасных дней для метеозависимых. Специалисты уже сказали, в какие дни этого месяца будут магнитные бури.

Между тем синоптики объяснили, ждать ли сильной жары в июле в Украине.

космос Солнце магнитные бури прогнозы плохое самочувствие
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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