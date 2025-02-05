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Более 20 вспышек на Солнце — прогноз магнитных бурь на сегодня

5 февраля 2025 11:13
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнитные бури 5 февраля — прогноз для метеозависимых
Головная боль у женщины. Иллюстративное фото: freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Существенных магнитных бурь на Земле в среду, 5 февраля, не ожидается. Однако люди могут жаловаться на ухудшение самочувствия, поскольку на Солнце произошла 21 вспышка.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Отмечается, что в течение последних 24 часов солнечная активность была на высоком уровне. За последние сутки на Солнце произошли 12 вспышек класса С и девять вспышек класса М, крупнейшей из которых стала вспышка М4,2.

Специалисты объяснили, что солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М4,2 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Также возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность, вероятно, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышек класса Х.

Солнечная активность на 5 февраля

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 85%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%
  • Количество солнечных пятен — 73.
магнітні бурі 5 лютого
Плохое самочувствие у женщины. Иллюстративное фото: freepik

Как магнитные бури влияют на самочувствие людей

Магнитные бури могут влиять на самочувствие метеозависимых людей, пожилых людей и на тех, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания или проблемы с нервной системой. Вот основные возможные эффекты:

  • головная боль и головокружение;
  • колебания артериального давления;
  • проблемы с сердцем — обострение аритмии, тахикардии, боли в сердце;
  • повышенная утомляемость и слабость;
  • ухудшение настроения и раздражительность;
  • бессонница или нарушение сна.

Как уберечься от воздействия магнитных бурь

Однако, если придерживаться несколько простых советов, то от негативного влияния магнитных был на организм можно избавиться. Вот несколько из них:

  • больше отдыха;
  • пейте больше воды;
  • ограничьте кофе и алкоголь;
  • контролируйте давление;
  • больше гуляйте на свежем воздухе.

Напомним, Китай планирует отправить летучего робота на поиски воды на Луне. Его развернут в районе южного полюса в рамках миссии "Чанъэ-7".

Также мы писали, что в сети появилась фотография непонятной квадратной структуры на поверхности Марса, которая удивила ученых. Ее сделала камера Mars Global Surveyor (MOC) с борта орбитального аппарата Mars Orbiter

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