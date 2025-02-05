Магнитные бури 5 февраля — прогноз для метеозависимых

Более 20 вспышек на Солнце — прогноз магнитных бурь на сегодня
Существенных магнитных бурь на Земле в среду, 5 февраля, не ожидается. Однако люди могут жаловаться на ухудшение самочувствия, поскольку на Солнце произошла 21 вспышка.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 5 февраля
Отмечается, что в течение последних 24 часов солнечная активность была на высоком уровне. За последние сутки на Солнце произошли 12 вспышек класса С и девять вспышек класса М, крупнейшей из которых стала вспышка М4,2.
Специалисты объяснили, что солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М4,2 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Также возможен солнечный радиационный шторм.
Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность, вероятно, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышек класса Х.
Солнечная активность на 5 февраля
- Возможность малого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 85%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%
- Количество солнечных пятен — 73.
Как магнитные бури влияют на самочувствие людей
Магнитные бури могут влиять на самочувствие метеозависимых людей, пожилых людей и на тех, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания или проблемы с нервной системой. Вот основные возможные эффекты:
- головная боль и головокружение;
- колебания артериального давления;
- проблемы с сердцем — обострение аритмии, тахикардии, боли в сердце;
- повышенная утомляемость и слабость;
- ухудшение настроения и раздражительность;
- бессонница или нарушение сна.
Как уберечься от воздействия магнитных бурь
Однако, если придерживаться несколько простых советов, то от негативного влияния магнитных был на организм можно избавиться. Вот несколько из них:
- больше отдыха;
- пейте больше воды;
- ограничьте кофе и алкоголь;
- контролируйте давление;
- больше гуляйте на свежем воздухе.
Напомним, Китай планирует отправить летучего робота на поиски воды на Луне. Его развернут в районе южного полюса в рамках миссии "Чанъэ-7".
Также мы писали, что в сети появилась фотография непонятной квадратной структуры на поверхности Марса, которая удивила ученых. Ее сделала камера Mars Global Surveyor (MOC) с борта орбитального аппарата Mars Orbiter
Читайте Новини.LIVE!