Магнитные бури 5 февраля — прогноз для метеозависимых

Головная боль у женщины. Иллюстративное фото: freepik

Существенных магнитных бурь на Земле в среду, 5 февраля, не ожидается. Однако люди могут жаловаться на ухудшение самочувствия, поскольку на Солнце произошла 21 вспышка.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 5 февраля

Отмечается, что в течение последних 24 часов солнечная активность была на высоком уровне. За последние сутки на Солнце произошли 12 вспышек класса С и девять вспышек класса М, крупнейшей из которых стала вспышка М4,2.

Специалисты объяснили, что солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М4,2 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Также возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность, вероятно, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышек класса Х.

Солнечная активность на 5 февраля

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 85%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%

Количество солнечных пятен — 73.

Плохое самочувствие у женщины. Иллюстративное фото: freepik

Как магнитные бури влияют на самочувствие людей

Магнитные бури могут влиять на самочувствие метеозависимых людей, пожилых людей и на тех, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания или проблемы с нервной системой. Вот основные возможные эффекты:

головная боль и головокружение;

колебания артериального давления;

проблемы с сердцем — обострение аритмии, тахикардии, боли в сердце;

повышенная утомляемость и слабость;

ухудшение настроения и раздражительность;

бессонница или нарушение сна.

Как уберечься от воздействия магнитных бурь

Однако, если придерживаться несколько простых советов, то от негативного влияния магнитных был на организм можно избавиться. Вот несколько из них:

больше отдыха;

пейте больше воды;

ограничьте кофе и алкоголь;

контролируйте давление;

больше гуляйте на свежем воздухе.

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