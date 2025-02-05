Магнітні бурі 5 лютого — прогноз для метеозалежних

Понад 20 спалахів на Сонці — прогноз магнітних бур на сьогодні
Суттєвих магнітних бур на Землі у середу, 5 лютого, не очікується. Однак люди можуть скаржитися на погіршення самопочуття, оскільки на Сонці відбулося 21 спалах.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 5 лютого
Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. За останню добу на Сонці сталися 12 спалахів класу С та дев'ять спалахів класу М, найбільшим з яких став спалах М4,2.
Фахівці пояснили, що сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М4,2 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Також можливий сонячний радіаційний шторм.
Очікується, що у середу геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалахів класу Х.
Сонячна активність на 5 лютого
- Можливість малого геомагнітного шторму — 5%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 85%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 20%
- Кількість сонячних плям — 73.
Як магнітні бурі впливають на самопочуття людей
Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття метеозалежних людей, людей похилого віку та на тих, хто має серцево-судинні захворювання або проблеми з нервовою системою. Ось основні можливі ефекти:
- головний біль і запаморочення;
- коливання артеріального тиску;
- проблеми з серцем – загострення аритмії, тахікардії, болі в серці;
- підвищена втомлюваність і слабкість;
- погіршення настрою та дратівливість;
- безсоння або порушення сну.
Як вберегтися від впливу магнітних бур
Однак, якщо дотримуватися кілька простих порад, то негативного впливу магнітних був на організм можна позбутися. Ось кілька з них:
- більше відпочинку;
- пийте більше води;
- обмежте каву та алкоголь;
- контролюйте тиск;
- більше гуляйте на свіжому повітрі.
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