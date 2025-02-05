Магнітні бурі 5 лютого — прогноз для метеозалежних

Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik

Суттєвих магнітних бур на Землі у середу, 5 лютого, не очікується. Однак люди можуть скаржитися на погіршення самопочуття, оскільки на Сонці відбулося 21 спалах.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 5 лютого

Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. За останню добу на Сонці сталися 12 спалахів класу С та дев'ять спалахів класу М, найбільшим з яких став спалах М4,2.

Фахівці пояснили, що сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М4,2 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Також можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що у середу геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалахів класу Х.

Сонячна активність на 5 лютого

Можливість малого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 85%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 20%

Кількість сонячних плям — 73.

Погане самопочуття у жінки. Ілюстративне фото: freepik

Як магнітні бурі впливають на самопочуття людей

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття метеозалежних людей, людей похилого віку та на тих, хто має серцево-судинні захворювання або проблеми з нервовою системою. Ось основні можливі ефекти:

головний біль і запаморочення;

коливання артеріального тиску;

проблеми з серцем – загострення аритмії, тахікардії, болі в серці;

підвищена втомлюваність і слабкість;

погіршення настрою та дратівливість;

безсоння або порушення сну.

Як вберегтися від впливу магнітних бур

Однак, якщо дотримуватися кілька простих порад, то негативного впливу магнітних був на організм можна позбутися. Ось кілька з них:

більше відпочинку;

пийте більше води;

обмежте каву та алкоголь;

контролюйте тиск;

більше гуляйте на свіжому повітрі.

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