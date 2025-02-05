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Понад 20 спалахів на Сонці — прогноз магнітних бур на сьогодні

5 лютого 2025 11:13
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнітні бурі 5 лютого — прогноз для метеозалежних
Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Суттєвих магнітних бур на Землі у середу, 5 лютого, не очікується. Однак люди можуть скаржитися на погіршення самопочуття, оскільки на Сонці відбулося 21 спалах. 

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 5 лютого

Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. За останню добу на Сонці сталися 12 спалахів класу С та дев'ять спалахів класу М, найбільшим з яких став спалах М4,2.

Фахівці пояснили, що сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М4,2 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Також можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що у середу геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалахів класу Х.

Сонячна активність на 5 лютого

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 5%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 85%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 20%
  • Кількість сонячних плям — 73.
магнітні бурі 5 лютого
Погане самопочуття у жінки. Ілюстративне фото: freepik

Як магнітні бурі впливають на самопочуття людей

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття метеозалежних людей, людей похилого віку та на тих, хто має серцево-судинні захворювання або проблеми з нервовою системою. Ось основні можливі ефекти:

  • головний біль і запаморочення;
  • коливання артеріального тиску;
  • проблеми з серцем – загострення аритмії, тахікардії, болі в серці;
  • підвищена втомлюваність і слабкість;
  • погіршення настрою та дратівливість;
  • безсоння або порушення сну.

Як вберегтися від впливу магнітних бур

Однак, якщо дотримуватися кілька простих порад, то негативного впливу магнітних був на організм можна позбутися. Ось кілька з них:

  • більше відпочинку;
  • пийте більше води;
  • обмежте каву та алкоголь;
  • контролюйте тиск;
  • більше гуляйте на свіжому повітрі.

Нагадаємо, Китай планує відправити летючого робота на пошуки води на Місяці. Його розгорнуть у районі південного полюса в межах місії "Чан'е-7". 

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