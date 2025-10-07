Видео
Умеренная солнечная активность — прогноз магнитных бурь сегодня

Умеренная солнечная активность — прогноз магнитных бурь сегодня

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 12:13
Магнитные бури 7 октября - прогноз солнечной активности
Женщина с головной болью. Фото: Central States Pain Clinic

Во вторник, 7 октября, магнитосфера Земли будет оставаться в возбужденном состоянии, однако мощных магнитных бурь не ожидается. Солнечная активность будет умеренной, с небольшой вероятностью вспышки среднего уровня.

Об этом сообщили синоптики Meteoprog.

Геомагнитная ситуация будет оставаться стабильной

По прогнозу экспертов, в течение последних 24 часов активность Солнца оставалась низкой, зафиксирована лишь одна вспышка класса С, которая не повлияла на магнитное поле Земли. В ближайшие сутки ожидается незначительное колебание магнитного поля — от спокойного до слабоштормового уровня. Вероятность сильных возмущений минимальна, хотя специалисты отмечают увеличение количества солнечных пятен.

Магнитные бури 7 октября

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 30%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 10%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
  • Количество солнечных пятен — 58.

Как магнитные бури влияют на здоровье людей

Магнитные колебания могут влиять на самочувствие людей, особенно тех, кто имеет сердечно-сосудистые проблемы. Медики советуют в дни повышенной солнечной активности избегать переутомления и больше отдыхать. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать риски для здоровья и своевременно реагировать на изменения космической погоды.

Напомним, что после рекордно активного сентября октябрь 2025 года обещает быть спокойным в геомагнитном плане, хотя отдельные геоштормовые дни все же возможны.

Ранее мы также информировали, что в течение недели с 6 по 12 октября в Украине ожидаются грозовые дожди, сильный ветер, туманы и облачная погода из-за влияния циклонов и атмосферных фронтов.

