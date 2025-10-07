Магнитные бури 7 октября - прогноз солнечной активности

Умеренная солнечная активность — прогноз магнитных бурь сегодня
Во вторник, 7 октября, магнитосфера Земли будет оставаться в возбужденном состоянии, однако мощных магнитных бурь не ожидается. Солнечная активность будет умеренной, с небольшой вероятностью вспышки среднего уровня.
Об этом сообщили синоптики Meteoprog.
Геомагнитная ситуация будет оставаться стабильной
По прогнозу экспертов, в течение последних 24 часов активность Солнца оставалась низкой, зафиксирована лишь одна вспышка класса С, которая не повлияла на магнитное поле Земли. В ближайшие сутки ожидается незначительное колебание магнитного поля — от спокойного до слабоштормового уровня. Вероятность сильных возмущений минимальна, хотя специалисты отмечают увеличение количества солнечных пятен.
Магнитные бури 7 октября
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 30%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 10%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
- Количество солнечных пятен — 58.
Как магнитные бури влияют на здоровье людей
Магнитные колебания могут влиять на самочувствие людей, особенно тех, кто имеет сердечно-сосудистые проблемы. Медики советуют в дни повышенной солнечной активности избегать переутомления и больше отдыхать. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать риски для здоровья и своевременно реагировать на изменения космической погоды.
Напомним, что после рекордно активного сентября октябрь 2025 года обещает быть спокойным в геомагнитном плане, хотя отдельные геоштормовые дни все же возможны.
Ранее мы также информировали, что в течение недели с 6 по 12 октября в Украине ожидаются грозовые дожди, сильный ветер, туманы и облачная погода из-за влияния циклонов и атмосферных фронтов.
