Прогноз погоды в Украине на неделю, 6-12 октября

Мужчина под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине в течение недели, 6-12 октября, ожидается с грозовыми дождями и сильными порывами ветра. Прогнозируется влияние атмосферных фронтов и циклонической деятельности. Также синоптики предупреждают о туманах и облачности.

Об этом сообщает Meteoprog.

Реклама

Читайте также:

Погода в Украине на неделю с 6 по 12 октября

В понедельник, 6 октября, ночью существенных осадков не предвидится. Утром и днем местами ожидаются небольшие дожди, а в западных областях — умеренные. В Карпатах возможен мокрый снег. Кроме того, местами будет туман. Ветер ожидается переменных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3...+8 °С, днем +10...+15 °С. В южных и восточных областях ночью +8...+13 °С, днем +13...+18 °С. В Крыму будет теплее всего — до +22 °С.

Погода в Украине 6 октября. Фото: Meteoprog

Во вторник, 7 октября, дожди ожидаются в западных и Одесской областях. Также утром и днем осадки возможны в центральных регионах. Ночью и утром местами будет туман. Синоптики отметили, что ветер в западных областях прогнозируется переменных направлений, в остальных регионах — северо-восточный со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура воздуха на западе ночью +3...+8 °С, а днем +9...+14 °С. На остальной территории ночью +8...+13 °С, днем +14...+19 °С. Теплее всего будет на юге и крайнем востоке — +17...+22 °С.

Погода в Украине 7 октября. Фото: Meteoprog

В среду, 8 октября, в Одесской области и отдельных районах Крыма ожидаются дожди, при этом в южной части Одесской области прогнозируются сильные осадки. Ветер будет преимущественно северного и северо-восточного направления со скоростью 7-12 метров в секунду, в Одесской области возможны порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха в западных областях будет колебаться ночью от +3 до +8 °С, днем +11...+16 °С. На остальной территории ночью ожидается +8...+13 °С, днем +15...+20 °С, местами до +23 °С.

Погода в Украине 8 октября. Фото: Meteoprog

В четверг, 9 октября, под влиянием циклона с Черного моря в большинстве южных, центральных и восточных областей ожидаются дожди, местами сильные, а на юге возможны грозы. Ветер в основном северный, 5-10 метров в секунду, в южных регионах и Крыму местами прогнозируются порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9...+14 °С, в западных областях +3...+8 °С. Днем ожидается +11...+17 °С.

Погода в Украине 9 октября. Фото: Meteopost

В пятницу, 10 октября, дожди и сильный ветер сохранятся на Левобережье Украины. Синоптики отмечают, что днем ожидается постепенное прекращение осадков по всей стране и уменьшение количества облачности. Ветер будет северным и северо-западным со скоростью 7-12 метров в секунду, но на юге порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +7...+12 °С, днем +12...+17 °С.

Погода в Украине 10 октября. Фото: Meteopost

В субботу, 11 октября, под влиянием выступления антициклона по всей территории страны прогнозируют малооблачную погоду. Осадков не ожидается. Ветер будет западный, северо-западный, а скорость 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +6...+11 °С, днем +13...+18 °С.

В воскресенье, 12 октября, погода в Украине будет стабильной, осадков не прогнозируется. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер западный, 5-10 метров в секунду. Температура ночью +5...+10 °С, днем ожидается до +14...+19 °С.

Напомним, на Киевщине завтра синоптики прогнозируют туман. Однако осадков в течение суток не ожидается.

А синоптики Укргидрометцентра прогнозируют осадки 6 октября в нескольких областях Украины.