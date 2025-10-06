Прогноз погоди в Україні на тиждень, 6-12 жовтня

Чоловік під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні протягом тижня, 6-12 жовтня, очікується з грозовими дощами та сильними поривами вітру. Прогнозується вплив атмосферних фронтів та циклонічної діяльності. Також синоптики попереджають про тумани та хмарність.

Погода в Україні на тиждень з 6 по 12 жовтня

У понеділок, 6 жовтня, вночі істотних опадів не передбачається. Зранку та вдень місцями очікуються невеликі дощі, а у західних областях — помірні. У Карпатах можливий мокрий сніг. Крім того, подекуди буде туман. Вітер очікується змінних напрямків зі швидкістю 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі +3...+8 °С, вдень +10...+15 °С. У південних та східних областях вночі +8...+13 °С, вдень +13...+18 °С. У Криму буде найтепліше — до +22 °С.

У вівторок, 7 жовтня, дощі очікуються у західних та Одеській областях. Також зранку та вдень опади можливі у центральних регіонах. Вночі та зранку місцями буде туман. Синоптики зазначили, що вітер у західних областях прогнозується змінних напрямків, у решті регіонах — північно-східний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. Температура повітря на заході вночі +3...+8 °С, а вдень +9...+14 °С. На решті території вночі +8...+13 °С, вдень +14...+19 °С. Найтепліше буде на півдні та крайньому сході — +17...+22 °С.

У середу, 8 жовтня, на Одещині та окремих районах Криму очікуються дощі, при цьому в південній частині Одеської області прогнозуються сильні опади. Вітер буде переважно північного та північно-східного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду, на Одещині можливі пориви до 20 метрів на секунду. Температура повітря в західних областях коливатиметься вночі від +3 до +8 °С, вдень +11...+16 °С. На решті території вночі очікується +8...+13 °С, вдень +15...+20 °С, місцями до +23 °С.

У четвер, 9 жовтня, під впливом циклону з Чорного моря більшість південних, центральних та східних областей очікуються дощі, місцями сильні, а на півдні можливі грози. Вітер здебільшого північний, 5-10 метрів на секунду, у південних регіонах та Криму місцями прогнозуються пориви 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі +9...+14 °С, у західних областях +3...+8 °С. Вдень очікується +11...+17 °С.

У пʼятницю, 10 жовтня, дощі та сильний вітер збережуться на Лівобережжі України. Синоптики зазначають, що вдень очікується поступове припинення опадів по всій країні та зменшення кількості хмарності. Вітер буде північним та північно-західним зі швидкістю 7-12 метрів на секунду, але на півдні пориви до 20 метрів на секунду. Температура повітря вночі +7...+12 °С, вдень +12...+17 °С.

У суботу, 11 жовтня, під впливом виступу антициклону по всій території країни прогнозують малохмарну погоду. Опадів не очікується. Вітер буде західний, північно-західний, а швидкість 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі +6...+11 °С, вдень +13...+18 °С.

У неділю, 12 жовтня, погода в Україні буде стабільною, опадів не прогнозується. Вночі та вранці місцями очікується туман. Вітер західний, 5-10 метрів на секунду. Температура вночі +5...+10 °С, вдень очікується до +14...+19 °С.

