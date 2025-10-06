Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Грозові зливи та пориви вітру — прогноз погоди на тиждень

Грозові зливи та пориви вітру — прогноз погоди на тиждень

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 08:35
Прогноз погоди в Україні на тиждень, 6-12 жовтня
Чоловік під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні протягом тижня, 6-12 жовтня, очікується з грозовими дощами та сильними поривами вітру. Прогнозується вплив атмосферних фронтів та циклонічної діяльності. Також синоптики попереджають про тумани та хмарність.

Про це повідомляє Meteoprog.

Реклама
Читайте також:

Погода в Україні на тиждень з 6 по 12 жовтня

У понеділок, 6 жовтня, вночі істотних опадів не передбачається. Зранку та вдень місцями очікуються невеликі дощі, а у західних областях — помірні. У Карпатах можливий мокрий сніг. Крім того, подекуди буде туман. Вітер очікується змінних напрямків зі швидкістю 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі +3...+8 °С, вдень +10...+15 °С. У південних та східних областях вночі +8...+13 °С, вдень +13...+18 °С. У Криму буде найтепліше — до +22 °С.

Прогноз погоди в Україні на 6 жовтня
Погода в Україні 6 жовтня. Фото: Meteoprog

У вівторок, 7 жовтня, дощі очікуються у західних та Одеській областях. Також зранку та вдень опади можливі у центральних регіонах. Вночі та зранку місцями буде туман. Синоптики зазначили, що вітер у західних областях прогнозується змінних напрямків, у решті регіонах — північно-східний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. Температура повітря на заході вночі +3...+8 °С, а вдень +9...+14 °С. На решті території вночі +8...+13 °С, вдень +14...+19 °С. Найтепліше буде на півдні та крайньому сході — +17...+22 °С.

Прогноз погоди в Україні на 7 жовтня
Погода в Україні 7 жовтня. Фото: Meteoprog

У середу, 8 жовтня, на Одещині та окремих районах Криму очікуються дощі, при цьому в південній частині Одеської області прогнозуються сильні опади. Вітер буде переважно північного та північно-східного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду, на Одещині можливі пориви до 20 метрів на секунду. Температура повітря в західних областях коливатиметься вночі від +3 до +8 °С, вдень +11...+16 °С. На решті території вночі очікується +8...+13 °С, вдень +15...+20 °С, місцями до +23 °С.

Прогноз погоди в Україні на 8 жовтня
Погода в Україні 8 жовтня. Фото: Meteoprog

У четвер, 9 жовтня, під впливом циклону з Чорного моря більшість південних, центральних та східних областей очікуються дощі, місцями сильні, а на півдні можливі грози. Вітер здебільшого північний, 5-10 метрів на секунду, у південних регіонах та Криму місцями прогнозуються пориви 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі +9...+14 °С, у західних областях +3...+8 °С. Вдень очікується +11...+17 °С.

Прогноз погоди в Україні на 9 жовтня
Погода в Україні 9 жовтня. Фото: Meteopost

У пʼятницю, 10 жовтня, дощі та сильний вітер збережуться на Лівобережжі України. Синоптики зазначають, що вдень очікується поступове припинення опадів по всій країні та зменшення кількості хмарності. Вітер буде північним та північно-західним зі швидкістю 7-12 метрів на секунду, але на півдні пориви до 20 метрів на секунду. Температура повітря вночі +7...+12 °С, вдень +12...+17 °С.

Прогноз погоди в Україні на 10 жовтня
Погода в Україні 10 жовтня. Фото: Meteopost

У суботу, 11 жовтня, під впливом виступу антициклону по всій території країни прогнозують малохмарну погоду. Опадів не очікується. Вітер буде західний, північно-західний, а швидкість 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі +6...+11 °С, вдень +13...+18 °С.

У неділю, 12 жовтня, погода в Україні буде стабільною, опадів не прогнозується. Вночі та вранці місцями очікується туман. Вітер західний, 5-10 метрів на секунду. Температура вночі +5...+10 °С, вдень очікується до +14...+19 °С.

Нагадаємо, на Київщині завтра синоптики прогнозують туман. Однак опадів протягом доби не очікується.

А синоптики Укргідрометцентру прогнозують опади 6 жовтня у декількох областях України.

погода Україна синоптик прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації